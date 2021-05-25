Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, sosyal medya hesabından gündemde yer alan Sedat Peker videolarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Gezici, "Sayın Süleyman Soylu, siyasi partilerin genel başkanlarından sonra en çok güven duyulan isimlerin başında yer alıyor. Dolayısıyla bu sürecin Soylu üzerinden başlatılması da manidar" dedi.

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, bir süreden bu yana Türkiye'nin en çok konuştuğu konu olan Sedat Peker videolarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üzerinden devam eden sürecin manidar olduğunu belirten Gezici, Bakan Soylu'nun siyasi partilerin genel başkanlarından sonra en çok güven duyulan isim olduğunu söyledi.

"SOYLU ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ BİR MÜDAHALEDİR"

Soylu üzerinden Türkiye'ye bir müdahale yapıldığını aktaran Gezici, "Sayın Süleyman Soylu siyasi partilerin genel başkanlarından sonra en çok güven duyulan isimlerin başında yer alıyor. Soylu, Cumhur İttifakı'nın tutkalıdır. Dolayısıyla bu sürecin Soylu üzerinden başlatılması da manidar. Aslında bu Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış bir müdahaledir" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU "ÖZNE KESİNLİKLE BEN DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici'nin yaptığı paylaşımın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da konuyla ilgili ne dediği merak edilmeye başlandı. Kısa süre önce TRT'de canlı yayına katılan Bakan Soylu, sürecin öznesinde kendisinin değil Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Ülkemiz bir operasyona tabi tutuluyor, hedef Türkiye. Özne kesinlikle ben değilim. Nedeni ise bu hükümetin bir mensubu olmam. Terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu ağını çökerttik. Terör örgütüne katılım oranı azaldı" demişti.