GEZİ ANA DAVASINDA 35 SANIKLI ÇARŞI DAVASININ AYRILMASINA KARAR VERİLDİ

İSTANBUL (DHA) - GEZİ ana davasında, Çarşı davasının 35 sanığı yönünden dosyanın ayrılmasına karar verildi. Mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veren heyet, Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Tayfun Kahraman'ın arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala katılmazken, eşi Ayşe Buğra izleyici olarak katıldı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Hüda Kaya da duruşmayı takip etti.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Gezi kalkışmasını finanse etmekle suçlanan Osman Kavala ve gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararlarını bozmuştu. İkinci kez yapılan yargılamada ise önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 15 Temmuz davası birleştirilmişti. Daha sonra Gezi ana davası, Yargıtay tarafından bozulan ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı Çarşı davasıyla birleştirilmişti.