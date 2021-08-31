Geride bıraktığı mirasıyla yaşayacak! İşte usta sanatçı Ferhan Şensoy'un başarılarla dolu hayatı
2 Temmuz tarihinden itibaren hastanede tedavi gören usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, geçirdiği iç kanama sonrası yaşamını yitirdi. 1971 yılında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, o günden beri onlarca eser sahneledi. 1987 yılından beri sahneye koyduğu Ferhangi Şeyler ile binlerce izleyiciye ulaşan Şensoy'un acı haberi sevenlerini yasa boğdu.
Dün gece saatlerinde geçirdiği iç kanama sonrası yaşamını yitiren usta oyuncu Ferhat Şensoy, ölüm haberiyle sanat dünyasını yasa boğdu. 26 Şubat 1951 yılında Samsun'da dünyaya gelen Şensoy, başarılarla dolu sanat hayatını sevenlerine miras bıraktı.
LİSE YILLARINDA ÖYKÜ VE ŞİİRLER YAZDI
İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy'un, yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı. Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.
YURT DIŞINDA ÖDÜLLER ALDI
1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken, Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.
PEK ÇOK KİTABI YAYIMLANDI
1976'da ilk televizyon skeçlerini yazdı, bu skeçlerde bir garson rolüyle ilk kez televizyona çıktı. 1978'de, yazdığı Bizim Sınıf adlı televizyon dizisi ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi şahsiyatını tezyif ettiği gerekçesiyle TRT'de yasaklandı, oyuncu olarak katıldığı diğer televizyon dizileri de yayından kaldırıldı; 1979'de Sizin Dershane dizisini hazırladı.
Ferhan Şensoy, 1980'de oyuncu Derya Baykal ile evlendi, 1989'da kızı Müjgan Ferhan, 1990'da Neriman Derya doğdu; evlilikleri 2004 yılında sona erdi.
2005 yılında sayıları 15'i bulan kitaplarının ilki olan Kazancı Yokuşu 1977 yılında yayımlanan Şensoy, 1980 yılında Ortaoyuncular'ı kurdu. Bugüne dek 50'yi aşkın oyunun oynandığı Ortaoyuncular bünyesinde Nöbetçi Oyuncular adlı bir gençlik grubu kurarak yeni tiyatro sanatçılarının yetiştirilmesine katkıda bulunan Şensoy, 1989 yılında Münir Özkul'dan Kel Hasan Efendi'nin Ortaoyuncuları Kavuğunu devraldı. 1990'da Küçük Sahne'ye taşınan Ortaoyuncular, 1989'da Şensoy'un tarihi SES tiyatrosunu onartmasından sonra SES-1885 tiyatrosuna taşındı.
FERHANGİ ŞEYLER İLE YILLARDIR SAHNE ALIYORDU
1977'de ilk filmi Kızını Dövmeyen Dizini Döver'i çekti. 1986'da Parasız Yaşamak Pahalı oyununu film senaryosu olarak yeniden yazdı ve yönetmen olarak filmi çekti; Bir Bilen filminin senaryosunu yazdı, filmde oynadı ve yönetti. 1990'da Sezen Aksu ile Büyük Yalnızlık filminde oynadı.
1987'de yazıp yönettiği Muzır Müzikal adlı müzikal, gerici kesimin tepkisi ile karşılaştı. 7 Şubat 1987 günü oyunun 77. gösterisinden sonra sahnelendiği Şan Tiyatrosu şüpheli bir biçimde yandı; Şensoy 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı yıl yazıp sahnelediği Ferhangi Şeyler adlı tek kişilik gösterisi 2004'te 1530. gösterime ulaştı.
İşte sanatçının eserleri:
Oyunları
- Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? (Prömiyer: 10 Şubat 2017)
- Masal Müfettişi (Prömiyer: 22 Şubat 2013)
- Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği (Prömiyer:15 Mart 2012)
- İşsizler Cennete Gider (Prömiyer 2010)
- Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin, Ferhan Şensoy
- 2019 - Bilimsiz, Kurgusal Güldürü 2009-2010) (prömiyeri: 24 Ocak 2009, Cumartesi 20.00)
- Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)
- Fername 2007-2009
- Kötü Çocuk 2007 - Ali Çatalbaş
- Aşkımızın Son Durağı 2006
- Kiralık Oyun 2005
- Uzun Donlu Kişot 31 Mart 2004-2005
- Beni Ben mi Delirttim? 24 Ekim 2003
- Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003
- Kahraman Osman 2002-2003
- Kökü Bitti Zıkkım Zulada 29 Kasım 2001-2002
- Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 9 Şubat 2001-2002
- Fişne Pahçesu 2000-2002
- Şu An Mutfaktayım 12 Mart 1999-2000
- Parasız Yaşamak Pahalı 14 Ocak 1999-2000
- Çok Tuhaf Soruşturma 13 Mart 1998-2000
- Haldun Taner Kabare 1997-1998 - Haldun Taner
- Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996 - Anca Visdei, Ferhan Şensoy
- Felek Bir Gün Salakken 1995
- Üç Kurşunluk Opera 1995-1996
- Şu Gogol Delisi 1994-1996
- Kırkambar-Gece Tiyatrosu 1994
- Seyircili Seyir Defteri 1994-1995
- Köhne Bizans Operası 1993
- Parasız Yaşamak Pahalı 1993
- Güle Güle Godot 1992-1993
- Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 - Cihan Öksüz
- Yorgun Matador 1990-1991 - Pierre-Henry Cami
- Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991
- Soyut Padişah 1989-1990
- Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı
- Ferhangi Şeyler 1987-2020
- Keşanlı Ali Destanı 1986 - Haldun Taner, Yönetmen : Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)
- İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986 - Karl Valentin, Ferhan Şensoy
- Muzır Müzikal 1986
- Eşek Arıları 1986 - Aristophanes
- Hayrola Karyola 1985-1986
- Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1983
- Kiralık Oyun 1983
- Eski Moda Komedya 1983 - Aleksiev Arbuzov
- Anna'nın 7 Günahı 1983-1984 - Bertolt Brecht
- En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 1982 - Friedrich Dürrenmatt, Ferhan Şensoy
- Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983 Şeref
- İstanbul'u Satıyorum 1980-1985
- Şahları da Vururlar 1980-1985
- Dedikodu Şov 1979 (kabare gösterisi)
Filmleri:
- Muhalif Başkan-(2013)
- Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)
- Pardon - İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)
- Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)
- Büyük Yalnızlık (1989)
- Bir Bilen (1986)
- Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
- Köşedönücü - Köşedönücü (1985)
- Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
- Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)
Kitapları:
- Başkaldıran KurşuNkalem, Ortaoyuncular Yayınları, 2012
- Seçme Sapan Şeyler, Ortaoyuncular Yayınları, 2010
- Karagöz ile Boşverin Beni, roman, (Aralık 2008), Ortaoyuncular Yayınları.
- Elveda SSK, roman, (Aralık 2005), Ortaoyuncular Yayınları. ISBN 975-7904-11-2
- Hacı Komünist, günlük, (Şubat 2005), Ortaoyuncular Yayınları. ISBN 975-7904-10-4
- Eşeğin Fikri
- Rum Memet
- FerhAntoloji
- Kalemimin Sapını Gülle Donattım
- Falınızda Ronesans Var
- Oteller Kitabı
- Denememeler
- İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You
- Güle Güle Godot
- Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
- Düşbükü
- Ayna Merdiven, Ortaoyuncular Yayınları, İst, 1986.
- Kazancı Yokuşu (1978).
- Gündeste
- Afitap'ın Kocası İstanbul
- Şahları da Vururlar
- Seçme Sapan Şeyler
- Haldun Taner Kabare
- Kedittin Direniş