George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
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George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar dinmiyor. Öfkeli kalabalık grup geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray önünde protesto yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ise bu protestonun ardından kendi destekçilerini bu akşam Beyaz Saray önüne çağırdı.

30.05.2020 20:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:15

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis polis departmanında görevli Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyahi George Floyd cinayeti sonrasında başlayan protesto gösterileri Beyaz Saray önüne kadar sıçradı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin ABD Gizli Servisi'ni överek, "Daha güvende hissedemezdim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından bir dizi açıklamalarda bulunan Trump, "Profesyonelce yönetilen Beyaz Saray'daki "sözde" göstericilerin George Floyd'la pek bir işi yoktu. Sadece sorun yaratmak için oradaydılar. Gizli Servis onlarla kolayca başa çıktı. Bugün, anladığım kadarıyla Beyaz Saray'da bir MAGA (Make America Great Again) gecesi olacak" dedi. Açıklamalarına devam eden ABD Başkanı "Bunlar George Floyd ile ilgisi olmayan "Organize Gruplar". Üzücü!" dedi.

Daha sonra bir mesaj daha paylaşan Trump, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'i hedef alarak, "Bu kadar zayıf savunulan bütün bu yerler nasıl Liberal Demokratlar tarafından yönetiliyor? Sert ol ve savaş (ve kötü olanları tutukla)" ifadelerini kullandı.

MAGA NEDİR?

Trump'ın seçim sloganı olan Make America Great Again (Amerika'yı yeniden büyük yap) kısaltması olan MAGA gecesi ifadesi, Trump'ın kendi destekçilerini Beyaz Saray önüne çağırması şeklinde yorumlandı.

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından birçok şehirde başlayan gösteriler nedeniyle sokaklardaki gerginliğin hala devam ettiği belirtiliyor.

MİNNEAPOLİS'TE BÜYÜK PROTESTO BEKLENİYOR

ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protesto gösterilerini bastırmak için Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırılıyor.

Protestoların günlerdir sürdüğü Minneapolis kentinin bağlı olduğu Minnesota eyaletinin Valisi Tim Walz, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Gösterileri mümkün olan en hızlı şekilde bastırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Eyalet genelinde Ulusal Muhafız birliklerine bağlı 13 bin 200 asker bulunuyor.

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı

Floyd, Pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak alınırken, yere yatırılıp polis memuru Derek Chauvin'in diziyle boğazına bastırması sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın videosu, büyük bir infial yarattı. Chauvin, önce görevden alındı, daha sonra "adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ancak Chavin'in gözaltına alınması protestoları sakinleştirmeye yetmedi. Minneapolis kentinde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine karşın binlerce kişi protesto eylemleri düzenledi.

Minnesota Kamu Güvenliği Bölümü Komiseri John Harrington, dün gece "10 binlerce kişinin" sokaklara döküldüğünü ve bugüne kadarki en büyük protesto eyleminin düzenlendiğini söyledi.

Protestocular, Cuma akşamı da bazı binaları ateşe verdi. Olaylarda bir banka, bir restoran ve bir benzin istasyonu tahrip edildi. Vali Walz, Cumartesi günü daha büyük eylemlerin düzenlenebileceği uyarısı yaptı. Walz, "Sanırım, bu gece yapılacakların yanında bugüne kadar gördüklerimiz hiçbir şey olacak" dedi.

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı

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