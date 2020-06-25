Gentile Bellini kimdir? Gentile Bellini'nin Fatih tablosu! Gentile Bellini hayatı ve biyografisi! Gentile Bellini hakkında merak edilenler!
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Gentile Bellini kimdir? Gentile Bellini'nin Fatih tablosu! Gentile Bellini hayatı ve biyografisi! Gentile Bellini hakkında merak edilenler!

Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapması ile tanınan dünyaca ünlü ressam Gentile Bellini hakkında merak edilenler haberimizde. Gentile Bellini kimdir? Gentile Bellini'nin Fatih tablosu! Gentile Bellini hayatı ve biyografisi! Gentile Bellini hakkında merak edilenler!

Gentile Bellini kimdir? Gentile Bellini'nin Fatih tablosu! Gentile Bellini hayatı ve biyografisi! Gentile Bellini hakkında merak edilenler!
25.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:22

Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet'in Gentile Bellini'nin tarafından yapılan portresi İBB tarafından satın alındı. İstanbul'u fetih eden Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan Gentile Bellini hakkında merak edilenler haberimizde. Gentile Bellini kimdir? Gentile Bellini hayatı ve eserleri!

GENTİLE BELLİNİ KİMDİR?

Gentile Bellini (1429 - 23 Şubat 1507), Rönesans döneminde Venedik'te yaşamış İtalyan bir ressamdır. 1478'de Venedik Cumhuriyeti tarafından Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapmak üzere İstanbul'a gönderilmiştir.

Gentile Bellini, ressam bir ailenin çocuğu olarak 1429'da Venedik'te dünyaya geldi. Babası Jacop Bellini ve özellikle erkek kardeşi Giovanni Bellini de o dönemin çok ünlü ressamlarındandı. O dönemde yetenekli ressamlar çok saygı görmekteydiler. İtalyan yarımadasının kuzeyindeki Floransa ve Venedik gibi kentlerinde yaşayan sanatçılar Rönesans döneminin çekirdeğini oluşturmaktaydılar. Gentile ve Giovanni o dönemde özellikle birçok dinsel temaları tablolar yaptılar. Venedik'teki Scuola Grande di San Marco binasının içindeki tabloları da iki kardeş birlikte yapmışlardı. Gentile Bellini Venedik'teki Dükler Sarayı'nda da birçok tablolar yaptı ama 1577 yılında çıkan yangında bu tablolar yok oldu.

Gentile Bellini kimdir? Gentile Bellini'nin Fatih tablosu! Gentile Bellini hayatı ve biyografisi! Gentile Bellini hakkında merak edilenler!
GENTİLE BELLİNİ KİMDİR?

İtalyan yardımadasında o dönemde tek bir devlet yerine birçok kent krallıkları bulunuyordu. Bunlardan en güçlülerinden biri de yarımadanın kuzeydoğu bölgesinde yer alan Venedik Cumhuriyetiydi. Venedik ilk önceleri Bizans İmparatorluğunun bir parçasıyken bağımsızlığını kazanmış, güçlü filosuyla başta Girit ve Kıbrıs olmak üzere birçok Ege ve Akdeniz adalarını eline geçirmişti. Venedik, 1204'te Konstantinopolis'i talan eden dördüncü Haçlı seferi'nde önemli bir rol oynamıştı ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde kentte büyük bir Venedikli toplumu yaşamaktaydı. İstanbul'un Osmanlıların eline geçmesi Venedik'e büyük bir zarar verdi. O yüzden 1453-1479 yılları arasında Venedik ile Osmanlılar arasında birçok çatışmalar yaşandı. Sonunda Venedik Senatosu'nun Osmanlıların yaptığı barış önerisini kabul etmesiyle bu çatışmalar sona erdi. Barış anlaşması Venedik'in Osmanlılara büyük bir miktarda ödeme yapmasını öngörmesinin yanı sıra olağanüstü başka bir koşul daha içeriyordu. Fatih Sultan Mehmet portresini yapmak üzere Venedik'in en yetenekli ressamlarından birinin İstanbul'a gönderilmesini öngörüyordu. İşte Bellini bu koşullar altında 1479 yılında İstanbul'a geldi, kaldığı 16 ay boyunca Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresinin yanı sıra birçok tablolar ve çizimler yaptı.

Gentile Bellini kimdir? Gentile Bellini'nin Fatih tablosu! Gentile Bellini hayatı ve biyografisi! Gentile Bellini hakkında merak edilenler!
Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet tablosunu yapmasına izin vermeden önce Bellini'nin yeteneğinden emin olmak istemişti. Bu nedenle Bellini İstanbul'daki ilk aylarını sarayda çeşitli insanların tablolarını yaparak geçirdi. Yukarıda görülen "Oturan Katip"" adıyla anılan tablosu da bunlardan biridir. Boston'daki İsabella Gardner Müzesinde bulunmaktadır.

Gentile Bellini'nin Fatih tablosu en önemli tablolarından biridir. Tablonun sağ alt köşesinde latin harfleriyle 25 Kasım 1480 tarihi atılmıştır. Tablonun gerçekçiliği dikkat çeker. Fatih'in Bellini'ye bu tablosunu yaptırtması onun zamanına göre açık görüşlü bir insan olduğunu gösterir. Bugün Fatih Sultan Mehmet'in Bellini tarafından yapılmış bu tablosu Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'ne aittir. Bu tablo National Gallery koleksiyonundadır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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