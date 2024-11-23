TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu açıklaması: "Ümit ederiz ki Netanyahu ve çetesi, en kısa süre içerisinde tutuklanır"

İSTANBUL - TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin cesur yargıçları Netenyahu ve Eski Savunma Bakanlığı Garant hakkında tutuklama kararı çıkarmış yani savaş suçları işlediğini bütün delillerini ortaya koyarak dünyaya ilan etmiştir. Ümit ederiz ki Netanyahu ve çetesi, bu caniler, en kısa süre içerisinde bir şekilde gittikleri yerlerde tutuklanırlar ve Uluslararası Ceza Mahkemelerinde hesap verirler" dedi.

Eyüpsultan'da TÜGVA İhtisas Akademi Lansman programı düzenlendi. TÜGVA merkez binasında gerçekleştirilen programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda davetli katıldı.

"Gazze'dekiler Müslüman olmasalardı, büyük katliamlar sonucunda dünya bu kadar sessiz kalır mıydı"

TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnsanların, mesela ölümcül silahları üretmesi önemli bir bilginin sonucudur. Ama o silahların üretilmesi ve kullanılması insana esas almayan, insanın haysiyetini korumayan bir bakış açısının sonucudur. Bugün karşı karşıya kaldığımız birçok yanlışlık, birçok insanlığın yüreğini burkan uygulamaların temelinde yatan husus budur. Ayrıca, insan onurunu esas almamanın yanında insanlar arasında yaratılışta eşitlik prensibi kabul etmeyen yani insanlar arasında bir hiyerarşi olduğunu düşünen anlayışın da insanoğlu sorunlarını çözmesi mümkün görünmüyor. Bunun en tipik örneklerinden birisi, Gazze'de 1 yılı aşkındır artarak devam eden insanlık suçları karşısında maalesef başta batı dünyası olmak üzere bazı ülkelerin yönetimlerinin sessiz kalmasının temelinde yatan şey ise insanlar arasında bir hiyerarşiyi kabul ediyor olmasıdır. Eğer Gazze'dekiler Müslüman olmasalardı başka bir ırk ya da başka bir dine mensup bir insanlar olsaydı, bu kadar büyük katliamlar sonunda dünya bu kadar sessiz kalır mıydı" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en temel sorunlarından birisi kötülüğün maalesef organize hale gelmiş olmasıdır"

Dünyanın temel sorunlarından birisinin organize kötülük olduğunu belirten Başkan Kurtulmuş, "Bu çerçevede adalet, bireysel hayatımızın pusulası olacağı gibi toplumsal hayatımızın da mutlaka ve mutlaka en temel pusulalarından göstergelerinden birisi olmak zorundadır. Aynı şekilde bugün dünyanın en temel sorunlarından birisi kötülüğün maalesef organize hale gelmiş olmasıdır. Biz hiçbir kimse, hiçbir şahsa, hiçbir millete hiçbir siyaset çevresine kategorik olarak karşı değiliz. Hele hele düşmanlığımız söz konusu olamaz. Bizim karşıtlığımız organize kötülüğedir. Yani kötülüğü bir düşünce sistematiği haline getirmiş, işte ben diğerlerinde düştüm, ben gücü elimde bulundurmam lazım, dünyanın nimetleri benim hakkımdır diğerlerinin değildir. Dünyayı yönetmek benim hakkımdır, diğer milletlerin bunda hakkı yoktur zannedenlerin oluşturduğu bu gördüğümüz kötülüğe, organize kötülüğe karşı mücadele etmemiz lazım. Bunun için de diyoruz ki; iyinin kapılarını açılması huzurun sağlanması için kaçınılmaz bir geçittir" şeklinde konuştu.

"Filistin davası ve dünyada yeni bir sistem arayışı ile ilgili çabalar için yeni bir dönem başlamıştır"

İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı soykırımı eleştiren Başkan Kurtulmuş, "Hemen 8 Ekim 2023 gününden itibaren başlayan modern zamanların görmüş olduğu en büyük katliamı, soykırım boyutlarına varan insanlık suçlarının sistematik olarak ardı ardınca işlenmesi, Gazze'de 50 bini aşkın insanın şehit edilmesi, çocukların, kadınların evsiz, yurtsuz, kimsesiz bırakılması ayrıca Lübnan'a ve diğer ülkelere de sınırsız bir hırsla saldırıların sistematik şeklinde sürdürülmesi, insanlık tarihinde yeni bir dönemin de başlangıcıdır. Esasına bakarsanız bu dönemle birlikte hem İsrail için hem İsrail yönetimi için yeni bir dönem açılmış hem de Filistin davası ve dünyada yeni bir sistem arayışı ile ilgili çabalar için yeni bir dönem başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"İsrail'e kuruluşundan bu yana ilk sefer, dokunulmuştur"

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanına başvuru yapan Başkan Kurtulmuş, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusuyla birlikte modern zamanlarda bir ilk gerçekleşmiş, İsrail'e kuruluşundan bu yana ilk defa dokunulmuştur. Dokunulmaz zannedilen ne yaparsa yapsın yanına kar kalır zannedilen İsrail, Netanyahu ve çetesinin uygulamalarının sonucu Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmıştır. Burada hükümetin Netenyahu ve çetesinin aleyhine kararlar çıkmıştır" cümlelerini kullandı.

" Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in savaş suçları işlediğini bütün delillerini ortaya koyarak dünyaya ilan etmiştir"

Konuşmasına devam eden Başkan Kurtulmuş, "Aynı şekilde Uluslararası Adalet Divan'ındaki bu yargılamaya paralel olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de biliyorsunuz 2 - 3 gün önce ve yine büyük bir gerçekten cesaretle mahkemenin yargıçları Netenyahu ve Eski Savunma Bakanı Garant hakkında tutuklama kararı çıkarmış yani savaş suçları işlediğini bütün delillerini ortaya koyarak dünyaya ilan etmiştir. Ama daha önemlisi Roma Sözleşmesi'nin tarafı olan ülkelerin önemli bir kısmı, eğer ülkelerine gelirlerse Netanyahu ve Garant'ı tutuklayacaklarını bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Baktığınız zaman Siyonist Lobinin çok kuvvetli olduğu ülkelerde dahi insanlık cephesinin ortaya koyduğu onurlu direnişin bir sonucu olarak Filistin davasına hak ve hukukla yani insan onuruna yarışır, bir dünyanın kurulması için verdikleri mücadelenin sonucu olarak hiç şüphesiz hem bu kararlar ortaya çıkmış hem de bu kararın uygulanacağı ilgili hükümetler tarafından ilan edilmiştir. Bu insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır. Ümit ederiz ki, Netanyahu ve çetesi, bu caniler, en kısa süre içerisinde bir şekilde gittikleri yerlerde tutuklanırlar ve Uluslararası Ceza Mahkemelerinde hesap verirler" konuştu.

Konuşmaların ardından program basına kapalı olarak devam etti.