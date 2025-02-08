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Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

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Eğe Denizi'ndeki deprem fırtınası sonra gözler Marmara depremine çevrildi. Depremin en büyük alametlerinden biri olan deniz suyundaki hareketlilik İstanbul Silivri'de görüldü. Marmara Denizi'nin Silivri kıyılarının 150 metre çekilmesi tedirginlik yarattı. Çekinme sonucunda küçük adacıklar oluştu.

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası İstanbullular tarafından da yakından takip ediliyor. Tektonik hareketler sonucu da çekilebilen deniz suyu İstanbul Silivri'de Marmara Denizi'nde de görüldü. Denizin yaklaşık 150 metre çekilmesiyle oluşan küçük adacıklar, bölgedeki sakinleri ve çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi. Dron ile havadan çekilen görüntüler, denizin normal seviyesinden belirgin bir şekilde aşağıya çekildiğini gözler önüne serdi.

YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN DENİZ ÇEKİLDİ

Yağışlı hava koşullarına rağmen Marmara Denizi'nin çekilmesi endişeleri de beraberinde getirdi. Suyun çekilmesiyle birlikte deniz tabanının ortaya çıkması ve sahil boyunca küçük adacıkların oluşması mercek altına almaya başladı.

DENİZİN ALTINDA HAREKETLİLİK Mİ VAR?

Kimileri, bu tür olayların doğanın bir parçası olduğunu ve zaman zaman yaşanabileceğini ifade ederken, bazıları ise denizin bu şekilde çekilmesinin, bölgedeki yeraltı su seviyeleriyle veya deniz altındaki hareketlilikle ilgili olabileceğine dikkat çekti.

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

DENİZ ÇEKİLMESİNİN NEDENLERİ

Meteorolojik Faktörler: Rüzgar, basınç değişiklikleri ve gelgit olayları deniz seviyesini etkileyebilir. Özellikle kuvvetli ve uzun süreli rüzgarlar, suyu kıyıdan uzaklaştırarak deniz çekilmesine neden olabilir. Yüksek basınç alanlarında ise deniz seviyesi düşebilir. Gelgit olayları da düzenli olarak deniz seviyesinde değişikliklere yol açar.

Okyanus Akıntıları: Soğuk ve sıcak su akıntıları, deniz seviyesini bölgesel olarak etkileyebilir. Soğuk suyun yoğunluğu daha fazla olduğu için deniz seviyesini düşürebilir.

Tektonik Hareketler: Deprem gibi tektonik olaylar, deniz tabanında değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler, deniz suyu seviyesini etkileyebilir ve deniz çekilmesine yol açabilir. Ancak, deniz çekilmesi her zaman deprem habercisi anlamına gelmez.

Tsunami: Deniz çekilmesi, tsunami dalgasının habercisi olabilir. Tsunami, genellikle deniz tabanında meydana gelen ani yer değiştirmeler sonucu oluşur. Deniz çekilmesi, tsunami dalgasının kıyıya ulaşmasından önce görülebilir.

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Genel
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