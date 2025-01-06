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Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı geliri çocuklara gitti! İşte toplanan para

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yılbaşı özel programında ünlü sanatçıların kazandığı ve devlet koruması altındaki çocuklar için bağışladığı 2,1 milyon TL'lik ödülü teslim aldı.

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında Betül Demir, Burak Deniz, Ceza, Doğu Demirkol, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Ziynet Sali gibi sanatçılar yarışmış ve kazandıkları 2,1 milyon TL'yi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan çocukların geleceği için bağışlama kararı almıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı geliri çocuklara gitti! İşte toplanan para

2,1 MİLYONLUK ÇEK TESLİM EDİLDİ

ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve 'Kim Milyoner Olmak İster' yapımcısı Mehmet Çam, bugün Bakan Göktaş'ı ziyaret ederek 2,1 milyon TL'lik çeki teslim etti. ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan, tüm özel günlerde yaptıkları programlarda kazanılan ödülleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki çocuklar için bağışlayarak katkıda bulunduklarını ifade etti.

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı geliri çocuklara gitti! İşte toplanan para

"BUNU BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZ ADINA ALIYORUM"

Türkaslan ve Çam'ı makamında ağırlayan Göktaş, sanatçıların bu örnek davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu konuda bir farkındalık oluşturulmasını çok anlamlı bulduğunu kaydetti. Göktaş, şöyle konuştu: "Programa katılan bütün isimlere de sizin nezdinizde ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu konudaki hassasiyeti dile getirmek ve farkındalık oluşturmak adına gerçekten önemli bir adım. Ben bu çeki kurumlarımızda kalan bütün çocuklarımız adına alıyorum. Bu çocuklar hem devletin hem milletin hepimizin çocuğu. Onlara sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Bu da onlara güzel bir katkı oldu. Katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum."

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı geliri çocuklara gitti! İşte toplanan para
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Genel
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