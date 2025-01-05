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Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını

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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sanatçının hayranları Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabrine akın etti. Vatandaşlar dua ederek sanatçının mezarına çiçekler bıraktı.

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçının cenazesi, dün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Sarıyer'de Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını

MEZARLIĞA ZİYARETÇİ AKINI

Hayranları Ferdi Tayfur'un kabrine akın etti. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen kalabalık sanatçıya duydukları sevgiyi dile getirdi. Duygu dolu anlar yaşayan sevenleri dua ederek Tayfur'un mezarına çiçekler bıraktı.

Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını

"YÜREĞİMİZDEN BİR PARÇA KOPTU"

Ferdi Tayfur'un Almanya'dan kabri başına gelen hayranı Kenan Güngör, "Öncelikle tüm Türkiye'mizin tüm ülkemizin başı sağ olsun. Böyle bir değerin yaşadığı dönemde yaşamak bizim için onurdur. Takriben ben 55 yaşındayım. Çocukluğumdan beri Ferdi babamızın şarkılarıyla, türküleriyle yaşadık. Gerektiğinde sevdamızı anlattı, gerektiğimizde bizim hüzünlerimizi gerektiğinde bizim yaşamış olduğumuz bu fakir hayatı bize sevdirdi, anlattı. Sözün özü yüreğimizden bir parça koptu gitti. Bunu sözde değil hakikaten özde söyleyen bir kardeşinizim. Gurbette yaşıyorum. Gurbette olup da Ferdi'yi dinlememek gibi bir lüksümüz yok. Sözün özü, vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını

"ALMANYA'DA GIYABINDA CENAZE NAMAZI KILDIK"

Sanatçının cenaze namazına gelemediğini söyleyen Güngör, "Gıyaben cenaze namazını arkadaşlarımızla birlikte biz başka yerde eda ettik. Yani dinimizde gıyaben de orada olmasında namaz kılma vesilesi olduğundan dolayı biz Almanya'da kendi aramızda böyle cemaat olarak namaz kıldık. Ama keşke buraya nasip olsaydı. Ben yine de madem yola çıktım, geri dönmedim, geldim. Bir de bugün kabini ziyaret ettim. Rabbim inşallah yeni yılda bize daha acılar yaşatmasın diyorum. Her şeyden önce birbirimizi sevmiş olalım inşallah." diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını

"FERDİ TAYFUR'LA BÜYÜDÜM"

Usta sanatçının başka bir hayranı Burak Tosun ise, "Ferdi Tayfur'un cenazesine katıldım. Binlerce insan vardı kalabalıktı. Sevenler de vardı tabii. Biz zaten Ferdi Tayfur'u her zaman seviyorduk. Şarkılarını, arabesklerini çok severdik. Ben onunla büyüdüm. Ferdi Tayfur'un cenazesine geldiğimden beri hani mezarına uğruyorum, seviyorum. Şarkılar iyi, güzeldi." dedi.

Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - Genel
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