Bakan Yerlikaya: " Türkiye, göç yönetiminde dünyaya model olan bir ülke"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göç yönetiminde dünyaya örnek olduğunu belirterek "Göç yönetiminin her aşamasında insan onurunu esas aldık. Önce insan demekten hiç vazgeçmedik. Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa asla müsaade etmedik. Kamu düzeninden ve güvenliğinden taviz vermeden düzensiz göçle mücadele edilebileceğini tüm dünyaya gösterdik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetim Modeli Programına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Göçle mücadelede atılan adımlardan bahseden Ali Yerlikaya, " Göç idaresi Başkanlığımız; düzenli göç yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele, entegre sınır yönetimi, uluslararası koruma, geçici koruma, gönüllü geri dönüş ve göç yönetimiyle ilgili tüm alanlarda dünyaya örnek olan yepyeni uygulamalara imza atıyor" dedi.

"Kabine dönemimizde göç yönetimi alanında çok önemli adımlar attık"

Türkiye'nin tarih boyunca yurdundan koparılan, yuvasından edilen ve umudu elinden alınan insanlar için güvenli bir liman ve sığınak olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bizler göçe yalnızca bir güvenlik meselesi olarak değil aynı zamanda insani, sosyolojik ve uluslararası boyutları olan çok yönlü bir olgu olarak yaklaşıyoruz. Kabine dönemimizde göç yönetimi alanında çok önemli adımlar attık. Düzenli göç yönetiminde düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran çalışmalara odaklandık. Ülkemizin turist uluslararası üniversite öğrencileri ihtiyaç duyan iş gücü ve yatırımcılarımız için düzenli göçmenler için her biri için çekim belgesi olmasını istiyoruz. Bizim için yabancıların ülkemize yasal olarak gelmesi, yasal olarak kalması yasal olarak çalışması ve yasal olarak ülkelerine dönmesi esastır. Bu anlayışta ülkemize turizm eğitim sağlık ve çalışma gibi amaçlarla yasal yollarla gelen yabancıların iş ve işlevlerini kolaylaştırıyoruz" dedi.

"İkamet başvuruları artık noterliklerden alınabiliyor"

İkamet başvurularının noterlikten alınabildiğini söyleyen Yerlikaya, "Göç yönetiminin temel hedeflerinden biri olarak düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçiriyor, işte bu bağlamda ikamet başvurularını artık noterlik üzerinden alınabiliyor. Evde bakım hizmetine çalışacak iş gücünün ikamet izinlerini kolaylaştıran kayıtlı istihdamı teşvik ediyoruz. Evde bakım hizmetlerini bugünkü gibi bir zemine oturttuk. Biz ülkemizin istihdam açığı olan alanlardan bu ihtiyacı gidermek için ilgili sektör ve kurumlarla koordinasyon içinde kamu düzeni güvenliği açısından tedbirler alıp yeni düzenlemeler yaptık. Hayvancılığın gelişmesi için ihtiyaç duyulan yabancı çobanların da ikamet ve çalışma izinlerinde yeni uygulamaları bu çerçevede hayata geçirdik. Şu an bizimle olan sevgili öğrencilerimiz de artık ikamet işlemlerini göç idaresi müdürlüklerine gitmeden noterliklerde veya kendi üniversitelerinde yapabiliyorlar" diye konuştu.

"Sizler, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan topraklarda barış, adalet ve ilim elçileri olacaksınız"

Salondaki öğrencilere seslenen Bakan YerliKaya, "Sevgili öğrenciler burada ilim yolunda attığınız her adım her an yalnızca kendi hayatınızı değil, insanlığın geleceğini de güzelleştirecek. Sizler tarihin en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bu topraklarda barışın adaletin ve ilmin elçileri olacaksınız. Türkiye'nin büyüklüğü yalnızca sahip olduğu topraklardan değil gönlünü tüm insanlığa açmış bir millet olmasından gelir. ve sizle bu büyük milletin birer elçisi olarak bu hikayeye ortak oluyorsunuz" diye konuştu.

"Ülkemizin düzensiz göç rotası olmasına asla izin vermedik"

5 basamaktan oluşan düzensiz göç politikasını anlatan Bakan Yerlikaya, "Düzensiz göç ve mücadeledeki hedefimiz, ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasına asla izin vermemek. Bu amaçla 5 basamaktan oluşan bir strateji uyguluyoruz altını çizerek ifade etmeliyim ki biz düzensiz göç ve mücadele ederken doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan insanları istismar, eden onların hayatlarını hiçe sayan ve sınır açan suç şebekeleri ile de mücadele ediyoruz. Ülkemizin düzensiz göç rotası olmasına asla izin vermedik. Bu anlayışta birinci basamakta sorunun kaynağından çözüm için gerekli tedbirleri hayata geçirdik. İkinci basamakta tüm sınırlarımızın en üst düzeyde korunması için etkili sınır güvenlik tedbirleri aldık. Üçüncü olarak ülkemiz için de etkin yakalama gerçekleştirdik. Bu amaçla inovatif bir yaklaşımla mobil göç noktası araçlarımızı geliştirdik. 19 Temmuz 2023'te hizmet alınan mobil göç noktası araçlarımız tüm dünyaya düzensiz göç ve mücadelenin hem ekip hem de insan haklarına uygun uygun şekilde yapılabileceğini ortaya koyan en önemli uygulamalarımızdan biridir. Mobil kurası araçlarımıza kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 75'ken bu son bir ayda yüzde 2'ye kadar düştü. Dördüncü basamakta ise yüzeyin iş gücüyle mücadeleyi yer alıyor bu kapsamda geçen yıl çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı ile göç idaresi başkanlığımız arasından sistem entegrasyonunu sağladık. Böylece yabancıların kayıt dışı istihdamını engellemeye yönelik çok önemli adımlar attık. Beşinci yani son olarak da etkin sınır dışı mekanizmasıyla düzensiz göçmenleri ülkelerine dönmelerini sağlıyoruz. Son 2 yılda sınır dışı etmedeki ülkemizin en yüksek sayılarına ulaştık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin göç yönetiminde dünyaya model olduğunu belirten Yerlikaya, "Göç yönetiminin her aşamasında insan onurunu esas aldık. Önce insan demekten hiç vazgeçmedik. Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa asla müsaade etmedik. Kamu düzeninden ve güvenliğinden taviz vermeden taviz vermeden düzensiz göçle mücadele edilebileceğini tüm dünyaya gösterdik" dedi.