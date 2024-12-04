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Akkuyu'da işçiler arasında kavga: Masalar ve sandalyeler havada uçuştu

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Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali yemekhanesinde iki işçi grubu arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu. Kavga sonrası yemekhane savaş alanına döndü ve diğer işçiler alanı boşaltmak zorunda kaldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işçiler birbirine girdi, masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Akkuyu'da işçiler arasında kavga: Masalar ve sandalyeler havada uçuştu

YEMEKHANE ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçilerin kaldığı kampın yemekhanesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine önce tekme, tokat ve yumrukla saldıran taraflar, ardından masa ve sandalyeleri fırlattı. İşçilerin kavgası nedeniyle yemekhane adeta savaş alanına dönerken, iş yeri güvenliği tarafları sakinleştirmekte zorlandı.

Akkuyu'da işçiler arasında kavga: Masalar ve sandalyeler havada uçuştu

KAMERAYA YANSIDI

Arbede nedeniyle diğer işçiler yemekhaneyi boşaltırken, bazıları da yaşanan kavgayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Akkuyu'da işçiler arasında kavga: Masalar ve sandalyeler havada uçuştu

Akkuyu'da işçiler arasında kavga: Masalar ve sandalyeler havada uçuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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