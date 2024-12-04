Akkuyu'da işçiler arasında kavga: Masalar ve sandalyeler havada uçuştu

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işçiler birbirine girdi, masa ve sandalyeler havada uçuştu.

YEMEKHANE ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçilerin kaldığı kampın yemekhanesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine önce tekme, tokat ve yumrukla saldıran taraflar, ardından masa ve sandalyeleri fırlattı. İşçilerin kavgası nedeniyle yemekhane adeta savaş alanına dönerken, iş yeri güvenliği tarafları sakinleştirmekte zorlandı.

KAMERAYA YANSIDI

Arbede nedeniyle diğer işçiler yemekhaneyi boşaltırken, bazıları da yaşanan kavgayı cep telefonlarıyla görüntüledi.