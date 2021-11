GENEL SEKRETERİMİZ MEHMET FATİH ÇELİKEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TOPLANTISINDA KONUŞTU

VAN (Habermetre) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Danışma Kurulu, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları" başlığıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları" ana başlığı altında "Van Gölü, İklim Değişikliği, Küresel Isınma, Kuraklıkla Mücadele ve Su Yönetimi" alt başlıkları ve iklim sorunlarıyla mücadele yöntemleri ele alındı. Kurum yöneticilerinin ve ilgili alanlarda uzman kişilerin katıldığı toplantıda önemli bilgiler ve sunumlar paylaşıldı.

Toplantıda konuşan YYÜ Rektörü Şevli, İlgili kurum yöneticilerinden ve uzmanlardan alınan fikir ve önerilerin üniversite tarafından detaylı bir şekilde değerlendirileceğini belirten Şevli, değerlendirmeler sonucunda oluşacak başlıkların sentezinden kapsamlı bir sempozyum düzenleyeceklerini söyledi. Özelde Van şehrinin ve Ülkemizin genelde ise Dünya'nın daha yaşanabilir bir yer olması için her bireyin sorumluluk alması gerektiğini de belirten Rektör Şevli, "YYÜ insanı ve doğayı ilgilendiren her konuda bütün birikimini kullanacaktır. Haziran ayında Üniversitemiz öncülüğünde gerçekleştirilen ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de katıldıkları Van Gölü Sempozyumu, şehrimiz, bölgemiz, Ülkemiz ve hatta Dünya için önemli bir ekolojik değere sahip olan Van Gölü'nün korunması adına yapılan önemli bir çalışmaydı. Bu tür nitelikli çalışmaların devam etmesi için tüm kurumlarla iletişim halinde olacağız ve kurumlarımızın yapacakları çalışmalarda da kendilerine her türlü akademik ve teknik desteği vereceğimizi belirtmek isterim" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ise sebeplerden çözüme gitmenin doğru bir yol olduğunu ifade ederek, Dünya Meteroloji Örgütünün de açıkladığı verilere göre son 100 yıl içerisinde sıcaklıkların bir derece kadar artış göstermiş olduğunu hatırlattı. Öngörülen verilere göre de önümüzde ki 100 yıl içerisinde de 3 ile 5 derece arasında artışların yine devam edeceğini söyleyen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, "Dünya'nın 4. Büyük gölü olan Aral Gölü malumunuz kurudu. 1950'li yıllarda pamuk tarlalarını gölle sulamanın bunda büyük etkisi var. Fakat iklim değişiklikleri bunu etkileyen en önemli faktördü. Kendi kıyametimize baktığımız da ise ülkemizde 300 tane doğal gölün yüzde 60'ı şuan da yok olmuş durumda" dedi.

SEYREDEMEYİZ, BİR ŞEYLER YAPMAMIZ GEREKİYOR

Erçek gölü kenarında yerleşik olan birçok hayvan tesisinin olduğunu da belirten Genel Sekreter Çelikel "Erçek gölü kenarında minimum 3 megabayt kapasitesinde bir biyogaz tesisi üretilmesi konusunda Tarım Bakanlığımızdan 55 dönümlük bir arazinin tahsisini aldık. Projelendirmelerimizi bitirdik. İnşallah yakın dönem içinde bununla ilgili ihaleye çıkıp burada bir enerji alanı oluşturmak istiyoruz. Yine Erçek gölü kıyımız için geçtiğimiz günlerde Milli Emlak Genel müdürümüzle görüştük. Takribi 700 dönümlük bir alanda Güneş Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerde bulunduk. Sağ olsunlar olumlu yaklaştılar. Arkadaşlarımızda bunun fizibilite çalışmalarını yürütüyorlar. Hatta bunu mikro düzeyde başlatalım diye Büyükşehir Belediye binamızın çatısına bir solar sistem kursak bundan istifade edermiyiz diye düşündük. Eğer olursa bir kamu kurumu olarak buna öncülük etmeyi hedefledik. Çalışmalarımızı bu şekilde yürüteceğiz. Ekosistemle barışık kaynakların, çalışmaların büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Bunun dışında Van Gölümüz ile ilgili çalışmalarımız var. İklim değişikliği ile sularımız çekildi. Balıkçı köylerimizden bizlere talepler var. Gölümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Dip çamuru temizliği ile ilgili çalışmalarımız sadece bu yönde ayırdığımız 15 milyon bir kaynakla yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu konuda kararlıyız. Haliç boğazında temizlik çalışmalarını yürüten firmayla görüştük. Ne tür bir çalışma yürüttüklerini ne yapacağımızı görüştük. Bu yönde çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Toplantı konuşmalar ve sunumların ardından soru ve cevap şeklinde sona erdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Danışma Kurulu toplantısına; YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Hamit Genç, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Prof. Dr. Sedat Yayla, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi ve çok sayıda öğretim üyesi ile ilgililer katıldı.

