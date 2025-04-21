GENEL AF YASASI SON DAKİKA: 21 Nisan Pazartesi bugün genel af ve infaz düzenlemesi çıkacak mı, af gelecek mi? İnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?

21 Nisan Pazartesi günü itibarıyla genel af ve infaz düzenlemesine ilişkin gelişmeler, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Bugün genel af yasası çıkacak mı?", "İnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?" gibi sorular, gün boyunca yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme gelmesi beklenen yeni düzenlemelerle birlikte, ceza indirimi ve af beklentileri yeniden kamuoyunun odak noktası haline geldi. Peki, 21 Nisan 2025 tarihinde genel af yasasıyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı mı? Yeni infaz düzenlemesinin kapsamı ne olacak? İşte konuya dair güncel gelişmeler ve detaylar...

GENEL AF YASASI ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

2025 yılında genel af yasasına yönelik beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı son açıklamalara göre, şu an için genel af veya kısmi af çıkmasına yönelik resmî bir çalışma bulunmuyor. Bakanlık kaynakları, genel bir af düzenlemesi yerine, ceza infaz sisteminde bazı değişiklikler üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

GENEL AF YASASI SON DAKİKA

Bu kapsamda, 10. Yargı Paketi çerçevesinde infaz düzenlemelerine yönelik hazırlıklar sürüyor. Yeni düzenlemelerle, cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmaya yönelik adımlar atılması, denetimli serbestlik süresinin uzatılması ve bazı suç grupları için infaz sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Ayrıca, özellikle 2 yılın altındaki suçlar için cezasızlık algısının önüne geçilmesi planlanıyor ve iyi hal uygulamalarıyla yaklaşık 20 bin hükümlüye şartlı tahliye imkânı tanınabileceği belirtiliyor. Yeni infaz düzenlemesine ilişkin detayların ilerleyen günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

10. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR, İNFAZ DÜZENLEMESİ HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

2025 yılında Meclis gündemine taşınması beklenen 10. Yargı Paketi, ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor. Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara göre, yeni düzenlemelerle birlikte özellikle hafif suçlardan hüküm giymiş mahkûmlar için infazda iyileştirme adımları atılacak.

Genel af ve infaz düzenlemesi çıkacak mı

Paket kapsamında, denetimli serbestlik süresinin 3 yıl erkene çekilmesi planlanıyor. Böylece belirli şartları taşıyan hükümlüler, erken tahliye olabilecek. Ayrıca mükerrir suçluların (aynı suçu birden fazla işleyenler) cezaevindeki davranışları ve iyi halleri dikkate alınarak şartlı tahliye imkanından yararlanmaları sağlanacak. Bu düzenleme ile yaklaşık 20 bin hükümlünün tahliye edilebileceği belirtiliyor. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar için infaz indirimi ve denetimli serbestlik uygulamaları da gündemde. Düzenlemelerle cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması ve hükümlülerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

Önemli bir detay olarak, terör suçları, cinsel saldırı, kadına yönelik şiddet ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlar, 10. Yargı Paketi kapsamı dışında bırakılacak. Bu suçlar için herhangi bir infaz indirimi ya da ceza affı söz konusu olmayacak.