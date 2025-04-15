GENEL AF SON DAKİKA: 15 Nisan 2025 Salı genel af çıkacak mı, infaz düzenlemesi yer alıyor mu? 10. Yargı Paketi içeriği nedir?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan son açıklamalar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden yasal çalışmalar, 2025 yılı itibarıyla genel af ya da kısmi af beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle cezaevlerinde artan yoğunluğu azaltmaya yönelik atılacak olası adımlar, hem mahkûmlar hem de yakınları tarafından merakla takip ediliyor. Peki, son gelişmelere göre genel af ve infaz düzenlemesi yasalaşacak mı? Genel af çıkacak mı, infaz düzenlemesi yer alıyor mu? 10. Yargı Paketi içeriği nedir? İşte, 10. Yargı Paketi ve kısmi af düzenlemesi hakkında güncel bilgiler…

GENEL AF YASASI ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 Mart 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, kamuoyunda merak edilen genel af yasasıyla ilgili beklentilere net bir yanıt verdi. Tunç, "Genel af ile ilgili herhangi bir çalışmamız yoktur" ifadeleriyle bu konuda yürürlükte bir tasarının olmadığını vurguladı. Ancak Bakan Tunç, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak ve infaz süreçlerini yeniden düzenlemek amacıyla infaz sisteminde teknik değişiklikler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

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10. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Meclis'e sunulması beklenen 10. Yargı Paketi ile birlikte infaz düzenlemesi de gündeme geliyor. Taslak çalışmalarda öne çıkan başlıklar şunlar:

Denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak

Cezanın 1/2'si yerine 1/5'ini cezaevinde geçirme uygulaması

2 yıl ve altı hapis cezaları için infaz esnekliği ve alternatif yaptırımlar

Adli para cezasına çevrilebilecek suçlarda yeni uygulamalar

Bu düzenlemeyle birlikte örneğin 1 yıl hapis cezası alan biri sadece 2,5 ay, 6 ay ceza alan biri ise yaklaşık 1 ay cezaevinde kalacak.

10. Yargı Paketi içeriği nedir

İNFAZ DÜZENLEMESİ HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Yeni infaz düzenlemesinin, yalnızca hafif ve adli nitelikli suçları kapsaması bekleniyor. Kapsam dışı kalacak ağır suçlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Terör suçları

Cinsel saldırı ve çocuk istismarı

Kadına yönelik şiddet

Uyuşturucu ticareti

Düzenlemeden özellikle hafif suçlardan hüküm giymiş olanlar ile cezasının son dönemine gelenler yararlanabilecek.

Henüz taslak aşamasında olan paketle ilgili resmi bir yasalaşma tarihi bulunmamakla birlikte, önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulması bekleniyor. Ayrıca düzenlemenin, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenmiş suçlar için geçerli olacağı belirtiliyor.