Gençlik ve Spor Bakanı temel atma törenine katıldı

Bakan'a temel atma töreninde doğum günü sürprizi

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar'da Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Kasapoğlu, "Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz, gençlerimiz geleceğimizin teminatı" dedi. Törenin ardından Çocuk Akademisi'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Bakan, öğrencilerin doğum günü sürpriziyle karşılaştı.

Üsküdar'da Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'nin temel atma törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Ak Parti İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Hem sporu hem kültürü temsil eden anlamlı bir tesis"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hem sporu hem kültürü temsil eden bu anlamlı tesisin temel atma organizasyonunda Üsküdar'da bir arada olmaktan dolayı duyduğum sevinci özellikle ifade etmek istiyorum. Ben Fatih'te doğdum büyüdüm. Avrupa Yakasında İstanbul'u temsil eden en önemli simgelerden biridir Fatih. Yine bu yakada Üsküdar'dır. Bu nedenle Üsküdar'ı Fatih'ten, Fatih'i Üsküdar'dan ayırmak mümkün değildir. Üsküdar'ımıza kazandırılacak olan bu tesisin açılışında da inşallah bir arada oluruz. Buna benzer nice tesisleri Bakanlığımızın imkanlarıyla da Üsküdar'a kazandırma noktasında kararlığımızı, inancımızı sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

"Gençlerimiz geleceğimizin teminatı"

"Bizim gençlerimiz dünyanın en azimli, en kararlı gençleri. Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz" şeklinde konuşan Kasapoğlu, "Bu anlamda 'biz gençlerimiz için ne yapsak azdır' diyoruz. Her şey gençlerimiz için, gençlerimiz bizim yarınlarımız, geleceğimizin teminatı. Bu bağlamda son 16 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde gençlerimiz ve sporumuz için çok güzel tesisleri ülkemize kazandırdık. Sadece bu tesis değil farklı tesisleri de sizlere hizmet edecek şekilde kazandıracağız. Bunun planlarını yapıyoruz. Ben bugünkü tesisin Raşit Küçük hocamızın ismiyle anılacağını öğrenmekten dolayı da ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu tesisin hayırlı, kazasız ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim için tarihi ve siyasi bir nokta"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çok güzel bir günde, Üsküdar'ımızda, Çamlıca'nın eteklerinde güzel bir hafta sonunda birlikteyiz. Bugün burada birlikte besmele çekerek Üsküdar'ımıza güzel bir eserin temelini birlikte atacağız. Şuanda bulunduğumuz alan bizim için çok tarihi ve siyasi bir nokta. 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız seçim startını karşıdaki binada bizim mahalle irtibat büromuz vardı, açılışıyla buradan besmeleyi çekmiştim. ve o besmele gördüğünüz gibi nerelere kadar ulaştı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Mahallelerimizin orta noktasında çok anlamlı bir projenin temelini atıyoruz. Projemiz hem yükleneceği görev ve hem de adıyla çok güzel bir proje oldu, mahallemize yakıştı. Bu projeyi Üsküdar'ımıza gençlerimize kadınlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Başkan Türkmen konuşmasının devamında, "Bugün bir tevafuk daha var. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan ve inşallah bu projemizin tamamlanması konusunda maddi manevi desteğini esirgemeyeceğine inandığımız Gençlik ve Spor Bakanı'mızın da doğum günüymüş" diyerek Bakan Kasapoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Öğrencilerden Bakana doğum günü sürprizi

Konuşmalarının ardından inşaatın temelinin açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar Cevdet Çetindoğan Çocuk Akademisi'nde eğitim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Öğrenciler, Bakan Kasapoğlu'nun doğum gününü pasta eşliğinde kutladı. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu öğrencilere simit ve meyve suyu ikram ederek okuldan ayrıldı.

Kaynak: İHA