Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yapımı tamamlanan 9 spor salonunun toplu açılış törenine katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete kazandırılan 9 spor tesisinin toplu açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

"Spor Şehri Gaziantep" için şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde Gaziantep'in dört bir yanında mahalle tipi spor salonu ve yüzme havuzları yapan Büyükşehir Belediyesi, 9 spor salonunun daha açılışını yaptı. Fıstıklık Spor Salonu'nda düzenlenen toplu açılışa Gaziantep'in fahri hemşerisi Bakan Muharrem Kasapoğlu katıldı. Açılışla birlikte Dumlupınar, Ertuğrul Gazi Spor, Yeşilevler, Karaca Ahmet, Beykent, Kuzeyşehir, Kurbanbaba, İncilikaya, Fıstıklık Spor Salonları Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı eğitmenlerce eğitimlerine başladı. Tesislerde çok amaçlı kapalı spor salonunun yanı sıra, fitness salonu, antrenman alanları bulunuyor. Açılış programına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, şehir protokolü ve vatandaşlar katıldı. Gazi şehri sporuyla yükselen bir değer haline getirilmesi için yaptığı spor yatırımları ve tesisleşme çalışmaları ile Büyükşehir, spor okulları ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında binlerce çocuğa temel eğitim verirken, yetenekli olanlar için profesyonel kariyer için yönlendirmeler yapılıyor.

"Kasapoğlu: Gençlerimizi bu açılan tesislere davet ediyor, eşsiz imkanlardan yaralanmasını istiyorum"

Açılışta konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, bugün yapılan açılışlarla Gaziantep'in gençleri ve sporcuları için hayırlı bir gün olduğunu söyleyerek, "Gaziantep'in gençlerinin, sporcularının ve değerli halkının her daim yanındayız yanında olmaya devam edeceğiz. Spor salonlarımızın hayırlı uğurlu olsun. Gaziantep spor ile birlikte ayrıca madalyaların, kupaların, yıldızların, şampiyonların şehri. Bu yüzden başarılarla, farklı branşlarda, Gazi şehri, ilçelerini, ülkemizi ve ay yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Son yıllarda en verimli gelişmeleri, projelerimizi sizlerle, gençlerle açmak nasip oldu. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' dedik Türkiye'nin en büyük yüzme tesisini, şehrin dört bir yanında yüzme havuzları açtık ve şimdi açtığımız salonların her biri ne kadar kullanışlı olduğuna şahit oluyoruz. Bu iş birliğinin tüm Türkiye'ye örnek olması lazım. Bu güzel tabloda emeği olan valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, teşkilatımıza, ilçe belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyor tebrik ediyorum. Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz. Birlikte her kötülüğün üstesinden geliriz. Tüm dünyaya adaletin, vicdanın sesini Türkiye verecek. Burada bugün büyük bir şenlik var. Gençlerimizi bu açılan tesislere davet ediyor, bu eşsiz imkanlardan yaralanmasını istiyorum. Sizlerin bir hemşerisi, kardeşi olarak yanında olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak el ele vererek ümidimiz gençler için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Şahin: Gençlerimizin gözlerindeki ışık, yüreklerindeki heyecan bizlere ilham veriyor ışık tutuyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, yapılan açılışlar için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek "Hemşeri olmak illaki aynı toprakta doğmak değil. Sevginin, muhabbetin, kader birliğin varsa, iyi günde kötü günde şehrin yanında ise bakanımız bizim hemşerimizdir, canımızdır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bakanımızın kapısını çaldığımızda, ne istediysek daha fazlasını verdi bizlere, ne dediysek hemen yaparak Antep'in gençleri her şeyin en iyisine layıktır dedi.

Valimizle 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor', 'Spor Şehri Gaziantep' dedik. Sanayi şehriyiz ama bir türlü spor şehriyiz diyememiştik. Artık 'Spor Şehri Gaziantep' diyoruz. Gençlerimizin aldığı madalyalar kendiliğinden olmuyor. Spor disiplin, sevgi, aşk, çalışma, azim, al bayrağımızı dalgalandırmak kardeşlik, birlik, beraberliktir. Gençlerimizin gözlerindeki ışık, yüreklerindeki heyecan bizlere ilham veriyor ışık tutuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Gaziantep her şeyin en iyisine layık' dedi. Önümüzde uzun ince bir yol var. Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlik geleceğin tohumuysa bu tohumun özüne bakmak lazım. Bu tohumun özünde kuvvet, iman, vatan, millet sevgisi var. Gençlik emin ellerde. Sevgili gençler, asla vazgeçmek, yılmak yok. Michael Jordan'ın bir sözü var. 'Kariyerim boyunca 9000'den fazla başarısız atış yaptım, 300'den fazla oyun kaybettim, 26 kez oyun kazandıracak atışı ıskaladım. Çabaladıkça başarısız oldum, başarısız oldukça çabaladım. İşte başarımın sırrı' diyor. Hep birlikte spordaki gücümüzü bütün dünyaya göstereceğiz. Yüzme ile tesislerimizi tamamladık. Elimizde çok güzel bir protokol var. Bu protokolle Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli'nin gençlerinin bütün ihtiyaçları, bütün spor tesisleri bakanların, milletvekillerinin, imzası ile tamamlanıyor. Ekibimizle millete hizmet etme yolculuğuna devam ediyoruz. Yola çıkarken ne dediysek o. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın', 'Yeter! Söz de karar da milletin' dedik. 2023' e en hazır il Gaziantep, en hazır ittifak Cumhur İttifakı'dır" diye konuştu. Milletvekili Derya Bakbak, Bakan Kasapoğlu'na spor yatırımlarına verdiği destekler için teşekkür etti, geçmişte spor salonu yetersizliğine değinerek, gençlerin yaşadığı olumsuzlukları hatırlattı. Bakbak, tesislerin daha sağlıklı alanlar sağladığını iletti.

Milletvekili Sermet Atay'da, gençlerin suç ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmaları için sporla daha çok ilgilenmeleri gerektiğini ve bu tesislerin bu imkanı sağlayacağını ifade etti. Başkan Tahmazoğlu ise Gazi şehrin çok büyük bir genç nüfusun olduğunu, spor ve sanatla ilgilenmelerinin önemli, "Spor Kenti Gaziantep" için açılan tesislerin büyük bir katkı sağlayacağını vurgulayarak Şahinbey Belediyesi'nin spor yatırımlarını anlattı. Bütün kurumlar ortak çalışarak vatandaşa hizmete devam edildiğini söyleyen Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi'nin spor ile ilgili çalışmalardan bahsetti. Başkan Kılıç konuşmasında yapılan tesislerin gençlerin bedensel ihtiyaçlarını gidererek, yeni sporcular yetişmesine fırsat vereceğini, bedensel ve zihinsel gelişimin sağlıklı gelişeceğini aktardı. Haber Merkezi

