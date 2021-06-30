Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Doğa Kampı'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Doğa Kampı'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İstanbul'un Fatih ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gökçetepe Tabiat Parkı'ndaki kampta ateş başında gençlerle sohbet etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasapoğlu'nun dün gece kampı ziyaret ettiğini ve gençlerle buluştuğunu söyledi.

Kasapoğlu ile spor belediyeciliğini ve bölgedeki yatırımları konuştuklarını aktaran Helvacıoğlu, "Kendisine 11 mahalleye 11 semt sahası, stadyum, yüzme salonu, spor salonu ve her okul bahçesine belediye iş birliğiyle basketbol potası çalışmalarımızı okullar açılana kadar bitirmemiz gerektiği hakkında bilgi verdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nu yatırımların açılışına davet ettiklerini belirten Helvacıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı İzleme Heyeti'nin gelecek hafta Keşan'da ziyaretlerde bulunacağını aktardı.

Gençlerle önemli konulara değindiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanımızla, pandemi döneminde 15 aydır eve kapanan gençliğe sanal dünyanın, bilgisayar ve internet ortamının bağımlılık derecesinde zarar verdiğini anlattık. Bu internet bağımlılığı ortamının kötü sonuçlar doğurmaması için gençlere daha fazla hareket alanı açmamız gerektiği konusunda hemfikir olduk. Bundan sonra yüz yüze, fiziksel olarak spor yapmanın mantık çerçevesine oturduğunu ifade ettik. Sayın Bakanımız bize desteğini artırarak devam ettireceğini belirtti."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Varank Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Mert Müldür Metin Oktay Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 10:42:25. #1.16#

title