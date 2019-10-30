Gençlik Meclisleri güçlerini birleştirdi

30.10.2019 16:42

30 MECLİS BİR ARADA

Türkiye'nin dört bir tarafındaki 30 il veya ilçeden gelerek Malatya'da buluşan Gençlik Meclisi temsilcileri, üç gün boyunca; "Gençlik hakları, Kent konseyleri ağları, Meclislerin ihtiyaçları, Hedeflenen projeler ve yol haritaları." konularında yoğun bir Çalıştay kapsamlı eğitime katıldı. Eğitimlerin ardından ortak bir metin hazırlayan temsilciler, Türkiye'de etki alanlarını genişleterek daha fazla gencin faydalanabileceği projeleri ortak bir şekilde hayata geçirme kararı aldı.

GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK

"Türkiye'deki Gençlik Meclislerini bir araya getirerek hak temelli yaklaşımla etkin projeler oluşturmak için Çalıştay'ı düzenledik." diyerek sözlerini kaydeden, Yeşilyurt Kent Konseyi, Gençlik Meclisi Başkanı, Tayfun Özcan; "Bizim için bu buluşma gerçekten çok önemliydi. Yazdığımız projenin yalnızca bizim için değil, ulaşabildiğimiz kadar Gençlik Meclisi'ni kapsamasını istedik. Çok renklilik, kapsayıcılık, demokrasi ve sürdürebilirlik ilkelerimizle 30 Gençlik Meclisi ile fikirlerimizi tartıştık. Birbirimizin ufkunu genişletmeyi başardığımıza yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreçte, birbirimizle dayanışma içerisinde olup gençlerimize yönelik projeleri hayata geçireceğiz. Bu güç birliği ülkemizin gençlerini daha güçlü hale getirecek" ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL YENİ TOPLUM

"Ülkenin çeşitli vilayetlerinden bir araya gelerek ortak bir platform oluşturan siz gençler, Yeni nesil ve yeni toplumu oluşturacak, nakış nakış örülen "Yeni Türkiye" kilimisiniz.", diye konuşan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber; "Konseyimizin Gençlik Meclisi olarak başarılı organizasyonla bir araya gelerek gençlik ve sorunlarına kafa yoran emek veren siz gençler bu toplumun bir fırsatınız. Umuyor ve bekliyorum ki bu birliktelikten çok önemli kararlarla ayrılacak ve yine Türkiye'ye ufuk açacak güzel projelerin başlangıcını oluşturacaksınız. Sizleri Malatya'mızda ağırlamaktan onur duymaktayız." şeklinde konuştu.

GENÇLER GELECEĞİMİZ

Çalıştay'ın açılışında gençlerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri Malatya'da ağırlamaktan onur duymaktayız." İfadelerini kullandı. Mehmet Çınar; "Gençleri her zaman geleceğimiz olarak görüyoruz. Bugün burada olmanız bizi mutlu etmenin yanı sıra aynı zamanda geleceğimiz adına da umutlandırıyor. Her biriniz kendi şehrinizdeki gençlerin gelecekleri için gayret veriyorsunuz. Burada da birleşerek, kardeşlik hukuku kurarak tüm ülkemize örnek oldunuz. Kent Konseyimizin çalışmalarında her zaman yanlarında oluyoruz. Gençlik Meclisimizin de gayretlerini, çalışmalarını her zaman takdir ederek destek oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz her şey gençlerimiz ve onların gelecekleri için" diye konuştu.

BAŞKAN ÇINAR UĞURLADI

Çalıştay'ın son gününde meclis temsilcileri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile tekrar bir araya gelerek Çalıştay değerlendirmesi yaptı. Başkan Çınar, gençlere katılım sertifikası ve çeşitli hediyeler taktim ederek memleketlerine uğurladı.

Kaynak: Bültenler