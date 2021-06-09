Yeditepe Üniversitesi'nden sınava hazırlanan gençlere öneriler

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, evdeler, online dersteler, sıkılmış durumdalar.

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, evdeler, online dersteler, sıkılmış durumdalar. Bu yaşlarında, dünyanın uğraştığı çok ciddi bir krizi tecrübe ediyorlar. Gençlerimiz bu dönemde 'yılmazlık' sınavı veriyorlar. Hiç endişelenmesinler, çok güzel bir eğitim hayatı onları bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aydın, üniversite sınavına hazırlanan gençlere önerilerde bulunarak, 21. yüzyılın başında insanlığın önemli bir sınav verdiğini aktardı.

Yaşanan zorlu sürecin bu yüzyılın yetkinliklerinin en önemlilerinden biri olan "Yılmazlık" kavramını insanlara anımsattığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Yaşanan zorlu süreç, aynı zamanda fırsatlar da doğurdu. Bu dönemden önemli dersler çıkardık ve önemli kazanımlar elde ettik. Yolculuk gibi bir zorunluluğu ortadan kaldırması sayesinde online konferansların bile çevreye ve dünya ekonomisine katkısı yadsınamaz. Çok daha önemli bir kazanımımız oldu; yılmazlık. Yeni yüzyılın gençlerinden beklenen en önemli özelliklerden biri; yılmazlık. Gençlerimiz bu dönemde 'Yılmazlık' sınavı veriyor. Kolay değil, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, sürekli evdeler, dışarı çıkamıyorlar, online dersteler, sıkılmış durumdalar. Bu yaşlarında, dünyanın uğraştığı çok ciddi bir krizi tecrübe ediyorlar. Daha sonraki yıllarında karşılaşacakları farklı zorluklar için önemli bir tecrübedir bu.

Önemli olan bu dönemden elde ettiğimiz kazanımlara bakmamız. Bu dönemden yılmasınlar, önlerine baksınlar. Yılmadan derslerine çalışsınlar, yeni kazanımlar elde etmeye baksınlar. Bu dönemin geçeceğini bilsinler. Bu dönemde 'yılmazlık' özelliğini kazanıp kazanmadıklarını test etmiş olacaklar, bu yetkinliği kazandıklarını ispat edecekler. Eğer bu dönemi atlatabiliyorlarsa ne mutlu onlara. Hiç endişelenmesinler, çok güzel bir eğitim hayatı onları bekliyor. Biz gençlerimizin kampüs hayatını yaşamalarını isteriz. Arkadaşlarıyla bir arada olabilmelerini, hocalarıyla yüz yüze ders yapabilmelerini isteriz. Şartlar şu anda uzaktan eğitimi gerektiriyor. Ancak geçici bir süreç yaşıyoruz."

"Üniversite kavramının önemini anladık"

Aydın, salgının insanlara bilimin hayat için olduğunu hatırlattığının altını çizerek, bu dönemde üniversitenin binalardan ibaret olmadığının görüldüğünü aktardı.

"Üniversite kavramının önemini, üniversite ortamının, üniversite hayatının özellikle öğrenciler için ne kadar önemli olduğunu, akranlarla birlikte olmanın sosyal hayat için ne kadar değerli olduğunu anladık." ifadelerini kullanan Aydın, uygulamalı dersleri olan ve kampüse gelerek bu derslere gönüllü olarak katılmak isteyen öğrenciler için Yeditepe Üniversitesi kampüsünü ve yurtlarını bu dönemde açık tuttuklarını bildirdi.

Aydın, salgın öncesinde öğrencilerin bazen derse girmek istememesi gibi durumlarla karşılaşırken, şimdi kampüse gelmek isteyen, dersleri yüz yüze yapmak isteyen büyük bir öğrenci grubu ile karşı karşıya olduklarını belirten Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz dönemde kampüsümüzü, Kovid-19 için güvenli bir kampüs haline getirerek açık tuttuk ve hibrit eğitimimizi gerçekleştirebildik. Bu dönemde üniversitenin laboratuvarları hiç kapanmadı, hizmet vermeye devam etti. Bu dönemde, üniversitemizde ventilatör geliştirildi. Siperlik, maske ve dezenfektan geliştirilip üretildi.

Üniversitemizin hastanelerinde bu ürünler kullanıldı. Bakanlıklarımıza yazı yazarak bu dönemde laboratuvarlarımızın açık olduğunu belirttik ve laboratuvarlarımızda, diğer üreticiler tarafından üretilen tıbbi cihaz, cerrahi giysi, maske, dezenfektan gibi tıbbi ürünleri de test ettik ve pandemi dönemindeki güçlükleri yenmek için yola çıkan üreticilerimize önemli katkılarda bulunduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu