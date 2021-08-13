Gençler nerede gönüllüler orada

Aziziye Gençlik Merkezi'nin durağı bu kez yaz Kur'an Kursları oldu.

Aziziye Gençlik Merkezi'nin durağı bu kez yaz Kur'an Kursları oldu. Camilerde oyun etkinleriyle çocukların eğlenceli bir şekilde Kur'an öğrenmesini sağlayan gönüllü gençler yine minik yüreklere dokundu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri yaz kış demeden insan odakları faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor. Aziziye Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler dur durak bilmeden minik yüreklere dokunuyor. Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu ile Gönüllü Gençlerin bu seferki durağı Dadaşkent A. Vehbi Efendi Camiinde Kur'an Kursuna devam eden öğrenciler oldu. Sorumluluk, güvenilir olmak, azimli olmak, saygı ve sevgi ile adabı muaşeret kurallarını öğrencilerle hasbihal eden gönüllüler, çocukların da fikirlerini alarak güzel bir sohbet ortamı oluşturdular. Grup çalışması ile yapılan anlatımlarda çocuklara okullarda ve kuran kurslarında verilen eğitimler tekrarlanarak kalıcı izler bırakmayı hedefleyen gönüllü gençler adeta kalplerde iz bıraktılar. Değerler eğitiminin ardından gençlere cami bahçesinde spor ve oyun alanı kuran genç gönüllüler çocukları okçuluk ile tanıştırmanın yanı sıra, spor parkuru ve çuval yarışı ile yarıştırarak mutlu bir gün geçirmelerini sağladılar. Birbirinden çekişmeli kıyasıya yarışan çocuklar gençlik lideri ve gönüllü ablalarına teşekkür ederek mutlu bir şekilde ayrıldılar.

Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, 'Gençlik Nerede Biz Orada' sloganıyla Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerle çocukların bulundukları alanlara koştuklarını söyledi. Güçleri yettiğince tüm gençlere ulaşmaya çalıştıklarının altını çizen Kumbasar, enerjilerini gönül odaklı iyi bireylerin yetişmesine katkı sağlamak için harcadıklarını belirtti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da, Aziziye Gençlik Merkezi'ni anlamlı faaliyetlerinden ötürü kutlayarak, faaliyete katılan Edanur Yağan, Zeynep Dağ, Mekke Çınar, Dilara Öksüz, Elif Köseoğlu isimli gençlere teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı