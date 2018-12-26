Gençler İçin Parlak Bir Kariyer Fırsatı!

Türkiye oyun pazarı, 2017'deki 700 milyon dolarlık ihracat miktarını bu yıl 1 milyar dolara çıkartmayı hedeflerken, oyun stüdyolarında gençler için pazarlama, tasarım, programlama, seslendirme, proje yönetimi gibi birçok alanda iş imkânı bulunuyor.

"İÇİNDE OYUN OLAN OYUN FUARI" sloganıyla düzenlenen GAMING İSTANBUL, geliştirici konferansları ve profesyonellere yönelik etkinlikleriyle yaratıcı alanlarda çalışmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor.

Her yıl oyun severlerin artan ilgisiyle karşılaşan GAMING İSTANBUL, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük uluslararası dijital eğlence ve oyun fuarı, bu yıl Yenikapı'da pek çok dev etkinliğe ev sahipliği yapan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, toplam 18 bin metrekare açık ve kapalı alanda düzenlenecek.

GAMING ISTANBUL, her yıl dünyanın en büyük oyun ve donanım markalarının tüketicilerle buluştururken, Türk oyun sektörünün gelişimine de katkıda bulunuyor. Global oyun stüdyolarından, yapımcı ve dağıtımcı firmalardan temsilciler, GIST Geliştirici Konferansı'nda ve GIST B2B Alanı'nda Türk profesyonellerle bir araya geliyor.

MİLYAR DOLARLIK OYUN SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINI ARIYOR

Fuardaki stantların, alışveriş ve eğlence alanlarının yanı sıra, konferanslar ve yatırımcılar için ayrılan alanlar da profesyonelleri ve oyun dünyasına girmek isteyenleri buluşturuyor. Türkiye, 2017'de yüzde 40 büyüyen oyun ihracatıyla, bölgenin de gözbebeği konumunda. 700 milyon dolara ulaşan ihracat miktarının bu yıl sonunda 1 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Farklı disiplinlerden çalışanları bir araya getiren oyun şirketleri, daha çok karakter tasarımcısı, grafiker, besteci gibi yaratıcı alanlarda çalışanlarla anılsa da, programcı, arayüz uzmanı, pazarlama, halkla ilişkiler, İK gibi alanlarda çalışanlara da ihtiyaç duyuyor. Bu alanda kendisini geliştirmek isteyen gençleri, GAMING İSTANBUL'daki Geliştirici Konferansları'nda ve profesyonellere yönelik B2B Alanı'nda ciddi fırsatlar bekliyor.

OYUN DÜNYASININ PROFESYONELLERİ BULUŞUYOR

Uluslararası yatırımcıların da ilgi gösterdiği fuardaki GIST Geliştirici Konferansları, oyun dünyasının profesyonellerini buluştururken, GAMING İSTANBUL'da eğlence ve iş aynı çatı altında bir araya gelecek. Konferanslara katılımı kesinleşen isimlerin listesi aşağıda yer alıyor:

Keren Berger (Yayıncılık İş Geliştirme Müdürü, TabTale)

Patrick Rau (CEO/ Kreatif Direktör, Mad About Pandas)

Taras Terletskyy (Tasarımcı/ Besteci, Sample Rate)

Ellis Bartholomeus (Etkileşim Tasarımı Danışmanı, Ellis in Wonderland)

Natalia Potekhina (Yapım Sorumlusu, Inlingo)

Yuval Yaar (Satış Müdürü, AppsFlyer)

Lukasz Juszczyk (Kıdemli Baş Sanatçı, 11bit Studios)

Çağlar Eger (Uygulama Mağzaası İlişkileri Direktörü, Good Game Studios)

Stephan Steininger (Genel Yayın Yönetmeni, Gamesmarkt)

İlker Aydın (CEO, Famobi)

Nicola Baletta (Genel Yayın Yönetmeni, Making Games)

Enric Pedro (CMO, Lab Cave)

Elizaveta Elizarova (Büyüme Yöneticisi, Google)

Profesyonel bilet sahipleri, GIST Networking Partisi'ne katılma hakkının yanında 2Meet uygulamasıyla toplantı programlarını önceden yapıp dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerle buluşma ve iş geliştirme imkânına sahip olacaklar. 2Meet ile web üzerinden toplantı planlamak, randevulaşmak, GAMING İSTANBUL öncesi ve sırasında kişiler ve şirketlerle bağlantı kurmak mümkün olacak.

BAĞIMSIZ OYUNLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Küçük ekiplerle büyük başarılara imza atan bağımsız oyun geliştiricilerinin sayısı da Türkiye'de giderek artıyor. Hiç yatırım almamış, belirli bir büyüklüğün altındaki 30'un üzerinde bağımsız oyun ekibine özel destek veren GAMING İSTANBUL, bu yıl ilk kez GIST Bağımsız Geliştirici Ödülleri'ni de düzenleyerek, bu alandaki çalışmalarının kapsamını artıracak.

Kaynak: Bültenler