Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı

17.08.2019 08:00

Kanal D'nin 13 yılı geride bırakan efsane polisiye dizisi 'Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu Furkan Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu.

13 SEZONDUR YER ALDIĞI DİZİDEN AYRILDI

Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 13 sezondur dizide yer alan Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldı.

"BENİM İÇİN AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK"

Oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."

"KENDİ SEÇTİĞİM AİLEM"

Dizide oyuncunun ablasını oynayan güzel oyuncu Yüsra geyik ise fotoğrafın altına, "Biz aynı evin içinde büyüdük. Aynı büyüdük. Aynı olduk. Ayrı olamayız. Dert ortağım. Hem kardeşim hem abim, kendi seçtiğim ailem, sen buradasın. Biz buradayız." yazdı.

"HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR"

Furkan Göksel'in dizide babası rolünü oynayan usta oyuncu Özgür Ozan ise fotoğrafa "Bu bir son değil furki güzel şeyler seni bekliyor. Her şey yeni başlıyor." yorumunu yazdı.