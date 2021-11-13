Genç Milli Takımımız Avrupa Şampiyonasında 9 Altın, 12 Gümüş, 23 Bronz Madalya Kazandı
Genç Milli Takımımız Avrupa Şampiyonasında 9 Altın, 12 Gümüş, 23 Bronz Madalya Kazandı 13-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 6805-13 Kasım 2021 tarihleri arasında Karadağ' ın Budva şehrinde yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Milli Takımımız 9 Altın, 12 Gümüş ve 23 Bronz olmak...
Genç Milli Takımımız Avrupa Şampiyonasında 9 Altın, 12 Gümüş, 23 Bronz Madalya Kazandı 13-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 68
05-13 Kasım 2021 tarihleri arasında Karadağ' ın Budva şehrinde yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Milli Takımımız 9 Altın, 12 Gümüş ve 23 Bronz olmak üzere toplamda 44 Madalya ile Şampiyonayı tamamlamıştır. Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI "Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası' nda Sporcularımız 44 Madalya kazanmıştır. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN' a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU' na, Bakan Yardımcılarımız Sayın Hamza YERLİKAYA' ya, Sayın Sinan AKSU' ya, Sayın İhsan Selim BAYDAŞ' a, Sayın Halis Yunus ERÖZ' e, Podgoritsa Büyükelçimiz Sayın Songül OZAN' a ve Büyükelçilik Görevlilerine, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet BAYKAN' a, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Sayın Bünyamin BOZGEYİK' e, bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum" dedi. Derece Yapan Sporcularımız;
ŞAMPİYON OLAN SPORCULARIMIZ (ALTIN MADALYA):
MERT YASİN DOĞAN - +94 KG POİNT FİGHTİNG
SAMED AĞDEVE - 84 KG KİCK LİGHT
EMRAH YAŞAR - 81 KG FULL CONTACT
AHMET UĞUR - 91 KG FULL CONTACT
BERFİN YEŞİLFİDAN - 52 KG FULL CONTACT
SENA NUR KOCAOĞLU - +70 KG FULL CONTACT
SUDE NUR BASANCI - 56 KG LOW KİCK
ENES BİLBEN - 91 KG LOW KİCK
MELİS NAZLICAN TALUN - 52 KG LOW KİCK
İKİNCİ OLAN SPORCULARIMIZ (GÜMÜŞ MADALYA):
İBRAHİM AKAY - 94 KG POİNT FİGHTİNG
ERSİN MANDAL - 89 KG KİCK LİGHT
KEREM ERGİN - 94 KG KİCK LİGHT
ZAFER ŞİMŞEK - 51 KG FULL CONTACT
MUZAFFER KARABULUT - 54 KG FULL CONTACT
CENGİZ AVCU - 71 KG FULL CONTACT
EMİN ÖZER - 86 KG FULL CONTACT
ÖMER FARUK ŞAHİN - +91 KG FULL CONTACT
HATİCE NUR TUNÇ - 48 KG FULL CONTACT
İREMSU İPEK - 60 KG FULL CONTACT
İREM DENİZ YUVANÇ - 65 KG LOW KİCK
BİLGE SU GÜREL - 70 KG LOW KİCK
ÜÇÜNCÜ OLAN SPORCULARIMIZ (BRONZ MADALYA)
FAZLI KOÇAK - 84 KG POİNT FİGHTİNG
GİZEM ÖZKAN - +70 KG POİNT FİGHTİNG
GÖKDENİZ ÇOBAN - 74 KG KİCK LİGHT
ATANUR YAYLA - +94 KG KİCK LİGHT
HAVİN DENİZ - 70 KG KİCK LİGHT
SUDENAZ KARATAŞ - +70 KG KİCK LİGHT
KÜBRA VARLIK - +70 KG KİCK LİGHT
YAREN ÇINAR - +60 KG FULL CONTACT
KAYRA ERTAŞ - +57 KG FULL CONTACT
OĞUZHAN TOSUN - +60 KG FULL CONTACT
BERKE GÜÇLÜ - 63, 5 KG FULL CONTACT
EMİRHAN YILMAZ - 67 KG FULL CONTACT
EMRE ALÇİÇEK - 75 KG FULL CONTACT
SUDE GÜNDÜZ - 56 KG FULL CONTACT
HATİCE MERT - 70 KG FULL CONTACT
SEYİT ALİ ARICI - 51 KG LOW KİCK
MUSTAFA SONER KILINÇ - 57 KG LOW KİCK
EMRE GÜNEY - +81 KG LOW KİCK
MELİS SUDE PEHLİVAN - 48 KG LOW KİCK
BÜLENT ÇETİN - 63, 5 KG LOW KİCK
MUHAMMED BERİTAN CALAYIR - 71 KG LOW KİCK
BARIŞ ÖZASLAN - 75 KG LOW KİCK
MİNEL AKPINAR - 60 KG LOW KİCK
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