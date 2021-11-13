Genç Milli Takımımız Avrupa Şampiyonasında 9 Altın, 12 Gümüş, 23 Bronz Madalya Kazandı 13-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 68

05-13 Kasım 2021 tarihleri arasında Karadağ' ın Budva şehrinde yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Milli Takımımız 9 Altın, 12 Gümüş ve 23 Bronz olmak üzere toplamda 44 Madalya ile Şampiyonayı tamamlamıştır. Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI "Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası' nda Sporcularımız 44 Madalya kazanmıştır. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN' a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU' na, Bakan Yardımcılarımız Sayın Hamza YERLİKAYA' ya, Sayın Sinan AKSU' ya, Sayın İhsan Selim BAYDAŞ' a, Sayın Halis Yunus ERÖZ' e, Podgoritsa Büyükelçimiz Sayın Songül OZAN' a ve Büyükelçilik Görevlilerine, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet BAYKAN' a, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Sayın Bünyamin BOZGEYİK' e, bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum" dedi. Derece Yapan Sporcularımız;

ŞAMPİYON OLAN SPORCULARIMIZ (ALTIN MADALYA):

MERT YASİN DOĞAN - +94 KG POİNT FİGHTİNG

SAMED AĞDEVE - 84 KG KİCK LİGHT

EMRAH YAŞAR - 81 KG FULL CONTACT

AHMET UĞUR - 91 KG FULL CONTACT

BERFİN YEŞİLFİDAN - 52 KG FULL CONTACT

SENA NUR KOCAOĞLU - +70 KG FULL CONTACT

SUDE NUR BASANCI - 56 KG LOW KİCK

ENES BİLBEN - 91 KG LOW KİCK

MELİS NAZLICAN TALUN - 52 KG LOW KİCK

İKİNCİ OLAN SPORCULARIMIZ (GÜMÜŞ MADALYA):

İBRAHİM AKAY - 94 KG POİNT FİGHTİNG

ERSİN MANDAL - 89 KG KİCK LİGHT

KEREM ERGİN - 94 KG KİCK LİGHT

ZAFER ŞİMŞEK - 51 KG FULL CONTACT

MUZAFFER KARABULUT - 54 KG FULL CONTACT

CENGİZ AVCU - 71 KG FULL CONTACT

EMİN ÖZER - 86 KG FULL CONTACT

ÖMER FARUK ŞAHİN - +91 KG FULL CONTACT

HATİCE NUR TUNÇ - 48 KG FULL CONTACT

İREMSU İPEK - 60 KG FULL CONTACT

İREM DENİZ YUVANÇ - 65 KG LOW KİCK

BİLGE SU GÜREL - 70 KG LOW KİCK

ÜÇÜNCÜ OLAN SPORCULARIMIZ (BRONZ MADALYA)

FAZLI KOÇAK - 84 KG POİNT FİGHTİNG

GİZEM ÖZKAN - +70 KG POİNT FİGHTİNG

GÖKDENİZ ÇOBAN - 74 KG KİCK LİGHT

ATANUR YAYLA - +94 KG KİCK LİGHT

HAVİN DENİZ - 70 KG KİCK LİGHT

SUDENAZ KARATAŞ - +70 KG KİCK LİGHT

KÜBRA VARLIK - +70 KG KİCK LİGHT

YAREN ÇINAR - +60 KG FULL CONTACT

KAYRA ERTAŞ - +57 KG FULL CONTACT

OĞUZHAN TOSUN - +60 KG FULL CONTACT

BERKE GÜÇLÜ - 63, 5 KG FULL CONTACT

EMİRHAN YILMAZ - 67 KG FULL CONTACT

EMRE ALÇİÇEK - 75 KG FULL CONTACT

SUDE GÜNDÜZ - 56 KG FULL CONTACT

HATİCE MERT - 70 KG FULL CONTACT

SEYİT ALİ ARICI - 51 KG LOW KİCK

MUSTAFA SONER KILINÇ - 57 KG LOW KİCK

EMRE GÜNEY - +81 KG LOW KİCK

MELİS SUDE PEHLİVAN - 48 KG LOW KİCK

BÜLENT ÇETİN - 63, 5 KG LOW KİCK

MUHAMMED BERİTAN CALAYIR - 71 KG LOW KİCK

BARIŞ ÖZASLAN - 75 KG LOW KİCK

MİNEL AKPINAR - 60 KG LOW KİCK

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