Genç kızı kameralar önünde azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan: Kınıyorum - Haberler Magazin
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Genç kızı kameralar önünde azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan: Kınıyorum

Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
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Esra Erol'un yayınında 18 yaşındaki genç kıza yüksek sesle öğütlerde bulunması, birçok ünlü ismin tepkisini çekti. Erol'u, Hazal Kaya'nın ardından Doğa Rutkay da sert bir dille eleştirdi. Rukay, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir yayın? Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Kınıyorum!" dedi.

Esra Erol'un programına çıkardığı 18 yaşındaki Elif'e olan tavrı günlerdir konuşuluyor. Erol'un yayına çıkma istemeyen genç kıza"18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" birçok ünlü isimin tepkisini çekmişti. Bergüzar Korel, arkadaşı Esra Erol'a destek verirken Hazal Kaya, Doğa Rutkay ve Yasemin Kay Allen ise Erol'u davranışından dolayı eleştirdi.

Kaya paylaşımına şunları yazdı: "Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara 'Orada ne işi varmış?' demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?"

Genç kızı kameralar önünde azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa'dan: Bu nasıl bir yayın!

Kaya'nın ardından Doğa Rutkay'da Erol'u şu sözlerle eleştirdi: "Bu nasıl bir yayın? Biz kızlarımızı kadınlarımızı korumaya, bunca insan birlikte mücadele ederken, kampanyalar, imzalar atılırken! Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Kınıyorum!" dedi.

Genç kızı kameralar önünde azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa'dan: Bu nasıl bir yayın!

Erol'a bir tepki de Yasemin Kay Allen'dan geldi. Allen, "Esra Erol'un programında o gencecik kıza yapılan benim televizyonda izlediğim en korkunç şeylerden biri. Gencecik bir kadın, bir kız üzerinden kadınların birbirlerini ezmesi, ahlâk taslaması, toplumun önünde linç edilmesi o kadar vahim ki. O kadar utandım ki. Yazıklar olsun."

Genç kızı kameralar önünde azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa'dan: Bu nasıl bir yayın!

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Yasemin Kay Allen, Doğa Rutkay, Hazal Kaya, Esra Erol, Magazin, Haber

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Yorumlar (3)

haksız mıyım:

memleketin düşkün,seviyesiz ve ahlaksız tipleri üzerinden para kazanmaya çalışan bir kadın. tencere kapak yani.

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Hsn:

Esra Erolu izlemem ama çok doğru söylemiş reklamını yapmışsada yapmış ama söylediklerinde gram yanlış yok siz kendinize bakın herkes özgürdür ayağına her haltı yapabileceğinizi sanıyorsunuz

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Mavi Beyaz:

Asıl kınanması gereken Esra Erol değil sizlersiniz. Anne babasının vermediği terbiyeyi Esra Erol vermiş. Anne babalar seslerini küçük yaşta yükseltmeyip, şımartıp başlarına çıkarttıları için zaten toplum bozuldu. Görüyoruz güldür güldür programında ki saçma sapan espirilerinizi. Sizleri izleyip yetişen nesili görün işte.

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