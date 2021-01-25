Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti

Okulda sınıf arkadaşları tarafından kilosuyla alay edilen genç kadın, bu durumu gururuna yediremedi ve 120 kilodan 60 kiloya düştü. Genç kadın, onunla dalga geçen çocukların şimdi kendisiyle çıkmak için sıraya girdiğini açıkladı.

26 yaşındaki Teksaslı anne Jackie Campbell, öğrencilik yıllarında fazla kiloları nedeniyle sınıf arkadaşları tarafından 'Balina' diye alay edildi.

26 yaşındaki Jackie, ergenlik ve yirmili yaşları boyunca fazla kilolarıyla mücadele etti. 120 kiloya kadar çıktıktan sonra tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

Hayatında dönüm noktası olan bu kararın ardından Jackie, 60 kilo verdi ve vücudu neredeyse yarı yarıya küçüldü.

Kendini bildi bileli yeme problemleriyle uğraştığını ve yemek yemeğe bağımlı olduğunu anlatan Jackie, 8 yaşına geldiğinde neredeyse 50 kilo olduğunu itiraf etti.

Dailymail gazetesine açıklama yapan Jackie, "Hayatım boyunca fazla kilolu olmakla mücadele ettim. Sekiz yaşımdayken diyetisyene gönderildim ve o andan itibaren hayatımı diyet yaparak sürdürmeye başladım" dedi.

Bununla birlikte, bu kadar genç yaşta diyet yapmak, Jackie'nin zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz etki yaptı. Diyetler etkili olmadığı gibi o, gittikçe daha fazla yemeye başladı.

"Diyetisyene gitmenin faydalarını anlayamayacak kadar küçüktüm, bu yüzden bu deneyimin üzerimde olumsuz bir etkisi oldu. Duygusal açlığım nedeniyle ve gizli gizli yemek yemeye başladım ve açlık korkusu geliştirdim" diye anlattı.

Okulda da arkadaşlık kurmakta zorlanan Jackie, kiloları nedeniyle yaşıtlarının ve arkadaşlarının zorbalığına maruz kaldı.

Ona "balina" diyen arkadaşları, Jackie'nin her adımında deprem olduğununa dair tatsız şakalar yaptı. Bu durum Jackie'yi daha da kötü etkiledi.

Jackie, gençlik yıllarında içine kapandı ve aynaya bile bakmak istemediği bir dönemden geçmeye başladı. "Kendimden nefret ediyordum" itirafında bulunan Jackie'nin hayatını değiştme kararı işte böyle bir dönemin ardından geldi.

Jackie, "Umutsuzca kilo vermek istiyordum ama harekete geçmek yerine aynaya bakarak saatlerce kendimden nefret ediyordum." dedi.

26 yaşındaki genç kadın, sevdiği arkadaşlarının, arkasından "Şişman olmasa çok güzel olurdu" ya da "Güzel bir yüzü var ama..." diye başlayan cümlelerini duyduktan sonra yıkıldığını anlattı.

Bu üzüntüyle teselliyi en sevdiği yemekler olan hamburger ve patates kızartmasında arayan Jackie, 22 yaşına geldiğinde 120 kiloya ulaşmıştı.

Her zaman sağlıklı ve aktif bir ebeveyn olmayı hayal eden Jackie, şu anda 4 yaşında olan oğlu Lance'i de düşünerek hayatında dev bir değişim yapma kararı alarak ameliyat oldu.

Kilo verdikten sonra evliliğinin iyiye gittiğini söyleyen Jackie, "Daha aktif bir anneyim ve mutluyum. Aynada kendime güvenle bakabiliyorum" ifadelerini kullandı.