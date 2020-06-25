Genç çiftin nikahını Başkan Akyol kıydı Manisa'nın Gördes ilçesinde genç çiftin nikahı, İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takılarak; sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol tarafından kıyıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde genç çiftin nikahı, İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takılarak; sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol tarafından kıyıldı.

Evlenmek üzere Gördes Belediyesine başvuran Hüseyin ve Kerime Erturul çiftinin nikahı, belediye nikah salonunda şahitler eşliğinde maske ve eldiven takılıp sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol tarafından kıyıldı.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak; sosyal mesafe kuralına uyarak nikahı kıydık. Genç çiftimize mutluluklar diliyorum. Aldığımız tüm önlemler vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği içindir. Virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA