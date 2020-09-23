Araç içerisinde cansız bedeni bulunan kadının arkadaşı konuştu: 'Abla bu cehennem bitse artık' diyordu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan bir kadın iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmediği adam tarafından Eskişehir'de ormanlık alanda araç içerisinde vurularak öldürülmüştü. 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının yakın arkadaşı, olayın 'saplantılı aşk' olayı olduğunu öne sürerek, "Arkadaşım 'Abla bu cehennem bitsin artık' diyordu" dedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, iddiaya göre 1 çocuk annesi Handan Bul'a arkadaşlık teklifinde bulunan Yusuf Uğur, otomobille ormanlık alana götürdüğü kadını silahla vurularak öldürmüş, ardından kendi kafasına sıkarak intihar etmişti. Feci şekilde can veren kadının yakın arkadaşı Mehtap Keskin cinayete ilişkin bildiklerini anlattı. Keskin, cinayete kurban gittiğini iddia ettiği arkadaşının içinden çıkılmaz bir durumda olduğunu söyleyerek "Handan, 'Abla bu cehennem bitsen artık' diyordu" ifadelerini kullandı.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ VURDU

Edinilen bilgiye göre olay, Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarında yaşandı. Eskişehir'de ikamet eden Yusuf Uğur (30), aynı fabrikada çalışan ve yaklaşık 2,5 yıldır tanıştıkları öğrenilen Handan Bul'u (23) konuşmak için otomobille Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Uğur, saplantılı olduğu kadınla bir süre konuştuktan sonra kadını tabanca ile öldürüp aynı silahla intihar etmişti.

"SON 7 AYDIR KIZA HAYATI ZEHİR ETTİ"

Olay öncesi Handan Bul'un zorlu bir süreç yaşadığını ileri süren Mehtap Keskin bildiklerini şu şekilde anlattı:

"Handan'ı 2 yıldır tanıyorum, 1 yıldır kardeşten öte yakın arkadaşıydım. Bana geçmişiyle ilgili çok fazla bir şey anlatmıyordu. Sadece oğlu Efe'nin bir babası olduğunu söylüyordu ama onun adını bile anmıyordu. Çocuğun babasını hiç tanımadığını, hiçbir şekilde ilgilenmediğini biliyorum. Aynı iş yerine iki yıl önce başladım. Yusuf'un, abisinin bir arkadaşı olduğundan bahsediyordu, sürekli yanındaydı. Yusuf, Handan'ın yanındayken sürekli içine kapanıktı, bizimle konuşmuyordu, kendini soyutladı. Sonra bu, Yusuf'tan uzaklaştıktan sonra normale döndü. Meğerse, Yusuf buna aşık olduğunu iddia etmiş, kız bu kez kendini geri çekti. Bu sefer Yusuf önce güzellikle ikna etmeye çalıştı, baktı olmuyor son 7 aydır kıza hayatı zehir etti. Kızı nasıl ikna ettiyse, kredi çektirdiğini söyledi Handan. 'Çekmek zorundaydım, çünkü her görüşmemizde bana Efemi öp diyor, çocuğum üstünden bir şey yapacak çocuğumu, evimi, ailemi biliyor' diyordu."

"TİTREYİP AĞLAYARAK YANIMA GELİRDİ"

Arkadaşının yaşadığı zorbalığa karşı savcılığa suç duyurusunda bulunmasını söylediğini belirten Keskin, "Handan'a savcılığa gidelim diyordum. O da 'Abla savcılığa gidersek, sinirlenecek zarar verecek' diyordu. Patrona söyleyelim diyorum, 'Yok işten çıkartırlar, sıkıntıya girerim' diyordu. Handan, korkularına kurban oldu. O gün de nasıl yaptıysa arabaya bindirdi. En son cumartesi günü öğle vakti bu kız titreyip ağlayarak yanıma geldi. 'Abla Yusuf beni öldürecek' dedi. 'Handan daha neyi bekliyorsun' diye sorduğumda gelmiyordu. Cumartesi saat 19.00'da işten çıktık servise binmek için kaldırımda oturduk. Yusuf beyaz bir arabayla geldi. Handan onu görür görmez servise kaçtı. Yusuf ile ben 10 dakika bakıştık. Benim Handan'ın yanında olduğumu biliyordu" ifadelerini kullandı.

SON CÜMLESİ "ABLA BU CEHENNEM BİTSİN ARTIK"

Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin, katil zanlısının genç kadını son çağırdığında kendisine 'Bitsin bu cehennem' dediğini belirterek, "Handan her Yusuf çağırdığında, 'Abla son kez gidiyorum, ben konuşarak onu ikna edeceğim' diyordu ve her gittiğinde Yusuf, 'Sen benimsin, Efe benim' diyormuş. Tek yaptığı şey Handan'a bütün hayatı zehir etmekti. Keşke Handan babasına derdini anlatsaydı, kalkıp savcılığa gitseydi. Onun gözünde Yusuf onu gerçekten seviyordu, zarar vermeyecekti, sadece aşıktı. Handan gitti, daha ne Handanlar gidecek. Handan korkuları yüzünden, Yusuf'tan kurtulamayacağını bildiği için gitti. Cumartesi günü dediği son laf, 'Abla bu cehennem bitse artık' oldu. Bitti, cennete gitti benim meleğim. Hep kendi başına gitti, son konuşma diye. Son konuşmada gitti zaten benim bildiğim bu. Pazar günü Handan arkadaşının kınasına gidecekti, niye plan değişti, yine Efe'yi mi kullandı bilmiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı