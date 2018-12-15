Gemi Mühendisleri Odasının 64. Kuruluş Yıl Dönümü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Tersanelerin sayısının artmasıyla da 600 bin tonluk bir kapasitemiz vardı, yıllık 4 buçuk milyon ton kurulu kapasiteye geldik, çalışan sayısı 30 bin civarında. Sektöre, yan sanayiye hizmet verenleri de kattığımızda 120 bine, aileleriyle birlikte 500 bine yaklaşan bir nüfus, gemi inşa sektöründe ve yan sanayisinde geçimini sağlıyor" dedi.

Yıldırım, Kartal'da bir otelde düzenlenen Gemi Mühendisleri Odası'nın 64. Kuruluş Yıl Dönümü kutlaması programına katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, küresel krizden gemi inşanın dünya çapında etkilendiğini, yavaş yavaş gemi inşada bir hareketliliğin başladığını, tekrar piyasanın yükseldiğini söyledi.

Deniz taşımacılığında da son bir buçuk yılda hareketliliğin arttığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dünyanın ortalama kalkınması, büyüme hızı 3'ün altında seyrediyor. 3'ün altında bir büyüme esasında küçülmeye işaret ediyor. Dolayısıyla küresel kriz henüz tam anlamıyla geçmiş değil, başlangıçta gelişmiş ülkelerde, daha sonra gelişmekte olan ülkelerde etkisini göstermeye başladı. Bu arada Türkiye güzel bir iş yaptı, Tuzla'nın yanı sıra biz Yalova'yı da tersane bölgesi ilan ettik ve orada tersaneler kuruldu. 37 tersanemiz varken, 80'e yakın tersaneye çıktık. Gemi inşadan kaybettiğimizi, pazar daralmasını artık bakımdan telafi ettik. Bakımda öğrendiğim kadarıyla işler oldukça iyi gidiyor. Tersanelerin sayısının artmasıyla da 600 bin tonluk bir kapasitemiz vardı, yıllık 4 buçuk milyon ton kurulu kapasiteye geldik, çalışan sayısı 30 bin civarında. Sektöre, yan sanayiye hizmet verenleri de kattığımızda 120 bine, aileleriyle birlikte 500 bine yaklaşan bir nüfus, gemi inşa sektöründe ve yan sanayisinde geçimini sağlıyor. Denizciliği bir bütün olarak düşündüğümüz zaman, ciddi anlamda üniversitelerde denizcilikle ilgili bölümler açıldı, hatta doğrudan denizcilik faaliyeti gösteren iki tane üniversitemiz var, yüksekokullar, liseler, ortaokullar 50'den fazla okul var."

Yıldırım, gemi inşa sektörünün, eğitim, istihdam gibi konularda kararlı bir şekilde ilerlediğini de kaydetti.

"Türkiye, akıl terini alın terine katarak kazanacaktır"

Gemi inşa sektöründen çok sayıda ismin siyasetin önemli yerlerinde bulunduğunu aktaran Yıldırım, milletvekilleri, genel müdürler, rektörler gibi gemi inşadan gelen isimlerin alanlarında hizmet ettiklerini belirtti.

Denizcilerin sadece meslekleriyle ilgili konularda değil, ülkenin genel işleri konusunda da fikir ürettiklerini ifade eden TBMM Başkanı Yıldırım, "Biz Gemi Mühendisleri Odası'na kaydımızı yaptırdığımızda kayıt numaramız 500'ün altındaydı ama şimdi 4 bin rakamından bahsediliyor. İnşallah sayımız daha da artar, memleketin zenginleşmeye ihtiyacı var. Gemi inşa sektörü de katma değer üreten bir sektördür. Türkiye üreterek kazanacaktır, Türkiye, akıl terini alın terine katarak kazanacaktır." diye konuştu.

Yıldırım, 2002 yılından beri siyasetin içerisinde olduğundan dolayı meslekle iç içe olamadığını belirterek, şunları aktardı:

"Memleket meseleleriyle daha çok zaman harcıyoruz. Bir gemi mühendisi, denizci olarak memlekete denizcilik kadar hatta denizciliğin dışındaki alanlarda daha çok emeğimiz, hizmetimiz oldu. Aklınıza gelen bütün büyük projeler, bölünmüş yollar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya, hızlı trenler, 26 bin kilometre bölünmüş yol, 2 bin 500 kilometre otoyol, 400 kilometre tünel, dünyanın üçüncü büyük tüneli, şimdi de Çanakkale dünyanın en uzun köprüsü, bunlar 16 yıla sığdırdığımız hizmetler. Altyapıda Türkiye, ben göreve başladığımda 39. sıradaydı gelişmişlik bakımından, yollar, havayolları, karayolları, deniz yolları. 2017 sonunda Türkiye altyapı gelişmişlikte 9. sıraya yükseldi. Elhamdülillah zamanımızı boşa geçirmedik."

Yıldırım'a konuşmasının ardından Gemi Mühendisleri Odası'na kendi el yazısıyla yaptığı başvuru formu hediye edildi.

Programa, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, gemi inşa alanında çalışan iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.