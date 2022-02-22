Gelinle damadın çevresinde "drift" yapan sürücüye ceza uygulanması

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da gelin ve damadın çevresinde araçla "drift" yaptığı için 9 bin 125 lira ceza kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücü Musa Kaynak, sürpriz amacıyla drift yaptığını söyledi.

Kepez ilçesinde gelin ve damadın çevresinde otomobille "drift" yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 bin 125 lira para cezası kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el koyulan sürücü Musa Kaynak (52) AA muhabirine açıklama yaptı.

Kaynak, olay günü oğlu Mehmet Kaynak'ın yakın arkadaşı Osman Kaya'nın düğünü olduğunu belirterek, oğlunun da gelin arabasında şoförlük yaptığını ifade etti.

Gelin damada sürpriz yapmak istediğini belirten Kaynak, "Bir cahillik mi denir bilemiyorum ama drift yaptık. 9 bin 125 lira ceza yedim. Çalışıp ödeyeceğiz." dedi.

Damat Osman Kaya ise geçtiğimiz pazar günü düğünü olduğunu belirterek, eşi Yasemin Kaya'yı Manavgat'tan baba evinden alarak Kepez'deki düğün salonuna geldiklerini söyledi.

Konvoy halinde giderken düğün salonunun önünde arkadaşımın babasının kendilerine sürpriz yaptığını belirten Kaya, "Drift yapılan yol neredeyse trafiğe kapalı alan denilebilecek bir yerdi. Eşimle birlikte yolun ortasına geçtik. Yaklaşık 2-3 dakika sürdü. Çok da güzel oldu. Kimseyi rahatsız etmedik." diye konuştu.

Kaya, çıkan bazı haberlerde eşinin araçtan zorla indirildiği yönünde yanlış bilgiler yer aldığını dile getirerek, "Oysa ikimizin de böyle bir şeye hevesi var. Eşimin önce bir heyecanı vardı sonrasında çok mutlu oldu, sevindi. Hatta 'Biraz daha sürseydi' dedi. Güzel bir sürpriz oldu oldu. Güzeldi, mutlu olduk. Çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Motor ustası Mehmet Kaynak (27) ise o gün gelin aracına şoförlük yaptığını belirterek, babasının da kendisi tarafından modifiye edilen araçla sürpriz yaptığını söyledi.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından babasına para cezası yazılarak ehliyetine el konulduğunu aktaran Mehmet Kaynak, "Babamın kullandığı araç özel olarak güçlendirilmiş bir otomobil. Bu aracı trafiğe kapalı alanda hem drift için hem de drag yarışlarında kullanıyoruz. Bu araçları trafiği birbirine katmak için değil, sadece keyif almak için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde gelin ve damadın çevresinde otomobille "drift" yapılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçmiş ve sürücü Musa Kaynak'ın ehliyetine 2 ay süreyle el koyup 9 bin 125 lira ceza uygulamıştı.