Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta çeyrek sahibi kim oldu?

Haftanın finalinin belli olacağı 2 Nisan Cuma günü Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 2 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın finalinde puan durumu!

Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da final heyecanı devam ediyor. Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı kim? Gelinim Mutfakta Ezgi kimdir? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 2 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu! sorularının yanıtlarını araştırdı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında kim birinci oldu? Henüz 2 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli olmadı.

Ayten:

Seda:

Esra Aysun:

2 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Yarışmacılardan elenen isim Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf, 17 Şubat'taki yayında tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırmıştı. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Ayten Hatamova Gürüf, kaynanası Neriman Gürüf'le birlikte yarışmaya katıldı.Ayakkabı butiği olan Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.Instagram'da aytenhatamova kullanıcı adıyla yer alan Ayten Hatamova Gürüf'un, 14 bin civarı takipçisi bulunuyor.Kayınvalidesi Neriman Hanım, gelini Ayten hanımın isteği üzerine Gelinim Mutfakta yarışmasına başvurduklarını açıklamıştı. Eşiyle internetten tanıştığını söyleyen Ayten, 2 sene bekledikten sonra Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA DUDU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Dudu ve kaynanası Nuray Hanım programa yeni katılan yarışmacılardır. Gelinim Mutfakta Dudu'nun tam adı Dudu Akdemirbey'dir. Gelinim Mutfakta Dudu 18 yaşındadır. Gelinim Mutfakta Dudu Yörük kızı olduğunu açıklamıştır. İddialı girişlerinin ardından gelin Dudu el lezzeti ile ilk günden çeyrek altını kazanmıştır.Kaynanası Nuray Hanım ise Adanalı'dır. Kanal D'de yayınlanmakta olan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dudu yarışmadan kazandığı altınlar ile pandemi yüzünden yapamadığı düğününü yapmak istiyor.Eşi sözlü iken onunla sohbet etmeye başladığını açıklayan Dudu bütün stüdyoyu şaşırtmıştı. Eşinin sözlüsünü sevmediğini ve bu yüzden onunla konuşmaya başladığını anlattı. Eşi ile genç yaşta evlenme kararı alan Dudu düğün yapamadığı için mutsuzdu. Geçtiğimiz gün yarışmaya gelerek Gelinim Mutfakta Dudu'ya sürpriz yapan eşi Samet Akdemirbey elinde gelinlik ile çıka geldi.Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf, 17 Şubat'taki yayında tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırmıştı. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Ayten Hatamova Gürüf, kaynanası Neriman Gürüf'le birlikte yarışmaya katıldı.Ayakkabı butiği olan Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.Instagram'da aytenhatamova kullanıcı adıyla yer alan Ayten Hatamova Gürüf'un, 14 bin civarı takipçisi bulunuyor.Kayınvalidesi Neriman Hanım, gelini Ayten hanımın isteği üzerine Gelinim Mutfakta yarışmasına başvurduklarını açıklamıştı. Eşiyle internetten tanıştığını söyleyen Ayten, 2 sene bekledikten sonra Türkiye'ye geldiğini açıkladı.