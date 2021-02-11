Gelibolu TSO'dan öğrencilere tablet desteği
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Gelibolu TSO'dan öğrencilere tablet desteği

11.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:30
Gelibolu TSO'dan öğrencilere tablet desteği

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) katkıları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Gelibolulu öğrenciler için 60 adet klavyeli tablet temin edildi.

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) katkıları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Gelibolulu öğrenciler için 60 adet klavyeli tablet temin edildi.

GTSO Başkanı Bülent Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tabletleri yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca'ya teslim ettiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçede çevrimiçi eğitime katılan öğrencilere destek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Çetin, "Öğrencilerin eğitimlerine katkı yapan başta TOBB Başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve tüm Gelibolu TSO üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci de hep beraber atlatacağız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaca ise, TSO'nun tablet desteğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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