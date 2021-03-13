Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale'de temaslarda bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale'nin Bayramiç ve Gelibolu ilçelerini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale'nin Bayramiç ve Gelibolu ilçelerini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Kentte düzenlediği basın toplantısının ardından semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Davutoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Bayramiç ilçesine giden Davutoğlu, Mehmet Akif Ersoy Evi'ni ziyaret etti. Bayramiç Belediyesine geçen Davutoğlu, Belediye Başkanı Mert Uygun ile bir araya geldi.

İlçedeki temaslarının ardından Davutoğlu, Gelibolu ilçesinde partisinin ilçe kongresine katıldı.

Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Çanakkale'yi yürekten sevdiklerini söyledi.

Dünyada çok az toprak parçasının yer altındaki şehitleriyle temsil edildiğini belirten Davutoğlu, şunları dile getirdi:

"Bu, çok az millete nasiptir. Bütün insanlık bilsin ki bu millet, onurunu ve istiklalini korumak için gerektiğinde bütün varlığıyla bir daha Çanakkale Destanı yazmak gerekirse yazar ama kendisiyle savaşanlara, onların ölülerine dahi hürmet gösterir ve insanlığından hiçbir zaman feragat etmez. Çanakkale'nin bütün milletlere verdiği ders budur. Defalarca Avustralya ile Yeni Zelanda başbakanları ve dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiğimizde bütün dedelerimiz adına karşımızda hürmetle eğildiler çünkü onların evlatları bu topraklarda hürmetle anıldılar.

İşgal için geldiler ama bir insanlık dersi öğrenerek geri döndüler."

Seçime tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Aysun Tarıman güven tazeledi.

Kongreye Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Doğan Demir, Feramuz Üstün, Gelecek Partisi Kültür ve Turizm Politikalar Başkanı Yeşim Karadağ ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel