Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, cuma namazına gitmek için evinden çıktığı sırada 5 kişinin sopalı ve silahlı saldırısına uğradı. Özdağ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter hesabından Özdağ'ın saldırıya uğradığını duyurdu. Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" dedi.

"CUMA NAMAZINA GİTMEK İÇİN ÇIKARKEN SALDIRMIŞLAR"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Özdağ'ın başından yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Üstün, "Evinden cuma namazına gitmek için çıkarken saldırıya uğramış. Takip edildiği anlaşıyor" dedi.

DİĞER BAŞKAN YARDIMCISINA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine de 8 Aralık'ta S.A. isimli zanlı tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Gelecek Partili kaynaklar, Üstün'ün ailesiyle birlikte Ankara'da olduğunu söylemiş, saldırı sonrası teslim olan S.A'nın daha önce sabıkası olduğu belirtilmişti.

"ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Ankara Valiliği konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "26. Dönem Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan YARDIMCISI Sn Selçuk Özdağ, ikametgahının önünde fiziki saldırıya uğramış olup, hastanede tedavi altına alınmıştır. Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.