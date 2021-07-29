"Gediz'de elimizi taşın altına koyduk ve geri adım atmayacağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı'na oy birliği ile yeniden seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı'na oy birliği ile yeniden seçildi. Başkan Soyer, "Gediz Nehri'nin kirliliği çok boyutlu sorunlar yumağı doğurduğu için elimizi taşın altına koymaya karar verdik ve geri adım atmayacağız. Bu, birliğimizin tüm paydaşları için de kolektif güvenliğimiz açısından hayati bir noktadır" dedi.

Ege Belediyeler Birliği 2021 Yılı Olağan Toplantısı İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı. Seçim sonucunda birliğin başkanlığına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden seçildi. Birinci başkan vekilliğine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ikinci başkan vekilliğine ise Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş seçildi.

Geri adım atmak yok

Kendisine gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür eden Başkan Tunç Soyer, sözlerine Gediz Nehri'ndeki kirliliği anlatarak başladı. Soyer, iklim kriziyle mücadele etmek için güç birliğine ihtiyaç olduğunun önemini vurgulayarak şöyle devam etti: "Artık çevresel sorunlarımız, kentsel üretimimiz, kalkınma stratejilerimiz sadece kentlerimizin idari sınırları içinde sorunu ele alan paydaşlarla çözülecek veya sağlanabilecek nitelikte değil. Hayatlarımız, refahımız, doğamızın geleceği karşılıklı bağımlılığımızın sularında yüzen adacıklar konumunda. Gediz Nehri'nin kirliliği tam da böylesi çok boyutlu sorunlar yumağı doğurduğu için elimizi taşın altına koymaya karar verdik ve geri adım atmayacağız. Bu, birliğimizin tüm paydaşları için de kolektif güvenliğimiz açısından hayati bir noktadır. Birbirimize daha fazla güvenerek, dayanışmayı artırarak yeni yollar bulacağız. "

İklim kriziyle karşı karşıyayız

Başkan Tunç Soyer sözlerine şöyle devam etti: "Bu sene yaşamadığımız afetlerle karşılaştık. İklim krizi ve bu krizin yarattığı etkiler, artık Anadolu'ya geldi. Bunu hepimizin idrak etmesi gerek. Karadeniz'de günlerdir yaşanan sel felaketi, Manavgat'ta meydana gelen yangın. Sanmayın ki bunlar her sene başımıza gelen olaylar. Küresel ısınmanın tetiklediği, küresel ısınmanın büyüttüğü her gün başa çıkması zorlaşan olaylar bunlar. Artık şunu anlamalıyız ki iklim kriziyle karşı karşıyayız. ve bu krizden ciddi bir biçimde etkilenmeye devam edeceğiz. "

Suya göre ürün planlaması şart

İklim krizinin su varlıklarını daha da azalttığını dile getiren Başkan Soyer, "Bu yetmezmiş gibi bizim uyguladığımız tarım politikaları, ürüne göre su politikasına devam ediyor. Bizim artık bunu değiştirmemiz ve suya göre ürün planlaması yapmaya başlamamız gerekiyor. İklim krizi bir yandan, bu tarım politikaları bir yandan her ikisi birbirini büyüten sonuçlar doğuruyor. Bir de buna eklenen sulama meselesi var. Bu konuda o kadar hata yapıyoruz ki halen daha suyumuz bolmuş gibi vahşi sulamaya devam ediyoruz. Sulama teknolojilerini mutlaka değiştirmemiz gerek. Bütün bunlar yetmiyor gibi su kaynaklarını zehirlemeye de devam ediyoruz. Bu bir kader değil" dedi.

Felaketi hep birlikte engelleyeceğiz

Başkan Soyer sözlerini şöyle tamamladı: "Yöneticiler ve seçilmiş temsilciler olarak ve koskoca Ege Belediyeler Birliği olarak üstümüze düşen görevlerden biridir. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bundan daha değerli bir işimiz yok. Olamaz da. Yok oluyoruz farkında değiliz. Bu felaketi engelleyebiliriz. El ele verirsek hepsini çözeriz. Güçlü bir çatı altındayız, bunun kıymetini bilip bu kadar hayati meseleyi bir siyasi çekişme meselesi yapmayıp nasıl daha iyiye götürmeliyiz bu esasla hareket etmeliyiz. Ben bize güveniyorum, ben size güveniyorum. Her birinizin ne kadar büyük özenle, hassasiyetle çalıştığına inanıyorum. Bütün mesele gücü birleştirmekte. El ele verirsek her şeyi çözebiliriz. "

Kaynak: Habermetre