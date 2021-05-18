Gediz Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki
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Gediz Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

Gediz Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye meclisi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye meclisi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak başkanlığında gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısında, AK Parti, İYİ Parti ve MHP belediye meclis üyeleri tarafından hazırlanan ortak bildiride İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Akçadurak, tarafından okunan bildiride, Kudüs'ün, İslam'ın onuru ve Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

İsrail'in, işgal altındaki Filistin'de masum Filistinli sivillere yönelik şiddet ve suç içeren saldırılarının kabul edilemez bir hal aldığını vurgulayan Akçadurak, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında özellikle de kutsal alanlarda uzun zamandır insanlığa karşı suç işlemektedir. Aralarında bebeklerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların da bulunduğu savunmasız Filistinli sivillere karşı ölümcül silahlar kullandığı baskınlar ve saldırılar karşısında derin üzüntü içindeyiz."

Akçadurak, Filistinlilere yönelik aralıksız devam eden zulmü ve İsrail devletinin sürdürdüğü uluslararası hukuk ihlallerini sona erdirmek üzere uluslararası toplumu daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmeye çağırdıklarını ifade etti.

Gediz Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki
Gediz Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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