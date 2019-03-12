Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor. Birçok noktadan diğer metro hatlarına ve Marmaray'a entegre olacak yaklaşık 76 kilometrelik Gebze Halkalı hattı vatandaşları heyecanlandırdı. Bu hattı kullanmak isteyenler Gebze Halkalı durakları hangileri, tren seferleri ne zaman başlıyor merak edip araştırmaya başladılar. İşte Gebze Halkalı banliyö tren hatları hakkında merak edilenler...

GEBZE HALKALI HATTI

Gebze Halkalı hattında toplamda 43 durak bulunuyor. Bu hat, Marmaray ile entegre olarak Gebze - Haydarpaşa ile Sirkeci - Halkalı hattını birleştirecek. ilk olarak 2012 yılında Gebze - Pendik hattı, daha sonra 2013 yılında Kazlıçeşme - Halkalı ve en sonra olarak Haydarpaşa - Pendik hattı kapatılmıştı. O zamandan bu yana hummalı çalışmalar devam etmekteydi. Bugün açılışı yapılacak olan Gebze Halkalı tren hattı ile günde bir milyon yolcunun taşınması hedefleniyor. Peki Gebze Halkalı durakları hangileri?

HATTA BULUNAN İSTASYONLAR

Gebze - Halkalı hattında toplam 43 istasyon bulunuyor. İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafa kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Gebze.

GEBZE HALKALI TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR

Gebze Halkalı tren hattı, birçok noktada metro, deniz ve Marmaray ile entegre olacak ve böylece büyük bir ulaşım ağı oluşacak. Gebze Halkalı arası 105 dakikada seyahat edilebilecek. Bu hat ile birlikte Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika, Söğütlüçeşme - Yenikapı arası ise 12 dakika olacak. Bu hattın hangi duraklarda hangi hatlarla entegre olacağı ise şu şekilde;

Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,

Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,

Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,

Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,

Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,

Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,

Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,

Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,

Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,

Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,

İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı