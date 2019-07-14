Gaziyi kurtaran sağlık personeli 15 Temmuz'u anlattı (2)

KÜBRA KARA - 15 Temmuz 2016 FETÖ'nün hain darbe girişiminde köprüde bacağından vurularak gazi olan Sabri Gündüz ve kendisine ilk yardım yapan ambulans görevlisi Satı Gökarslan o gece yaşananları olay yerinde anlattı.

Darbe girişimini öğrenince eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne koşan ve FETÖ'cü askerlerle karşı karşıya gelen Gündüz, ayağından vurularak gazi oldu. 3 sene boyunca 47 ameliyat olan Gündüz'ün son ameliyatında ayağı diz altından kesilerek protez takıldı. O gece arkadaşları tarafından köprü çıkışına kadar yaralı olarak götürülen Gündüz'e ilk müdahaleyi ATT çalışanı Satı Gökarslan yaptı. Gökarslan ve gazi Gündüz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe girişimi gecesini Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.

Bir sağlık çalışanının gözünden o geceyi anlatan Gökarslan, "Olay olduğunda komuta merkezimizin de görevlendirmesiyle o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne yönlendirildik. Birçok yol kapatılmıştı. Asayiş ekiplerinin bize metrobüs hattını açmalarıyla köprüde ilerleyebildik. Köprünün ortalarına gelemeden zaten vatandaş önümüzü kesti ve bize yaralı getirdi. Sürekli etraftan mermi ve patlama sesleri geliyordu. Uçaklar alçak uçuş yaptıkları için sesler geliyordu. Tabii biz görevimiz icabı hiçbirine aldırış etmeden görevimizi ifa etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Ambulansla hastaneye giderken bir grup tarafından yolları kesilen ve saldırıya uğradıklarını söyleyen Gökarslan, "Kurşunlanıyoruz sandık. Büyük bir taş atıp camımızı patlatmışlar. Şoförümüz soğukkanlı bir şekilde durmadan yoluna devam etti ve hastaneye gittik, yaralıları nakledebildik." diye konuştu.

Hastaneye vardıklarında etrafın kan gölüne döndüğünü söyleyen Gökarslan, "Hastaneye gittiğimizde ise oradaki durum hiç iç açıcı değildi çünkü tüm sedyeler dolmuştu. Hatta yerler dolmuştu. Yerlerde de hastalar yatıyordu. Çok kanamalı hastalar vardı. Sürekli etrafta yaralıların feryadı, yaralıların yakınlarının feryadı, yakınlarını arayan hastaların yakınlarının feryadıyla inliyordu etraf. Hastanede o anki atmosfer gerçekten çok kötüydü." şeklinde konuştu.

"Kızımı bıraktım, eşimle helalleştim ve dışarı çıktım"

Gazi Sabri Gündüz ise darbe girişimi gecesi televizyonu açtığında TRT'deki sözde bildiriye denk geldiğini ifade etti. Sokağa çıkma kararı aldığını belirten Gündüz, "Zaten olayı ilk öğrendiğim andan itibaren içime bir korku girdi, devlete, millete ne olacak diye. O zaman kızım daha 15 aylıktı. Kızımı bıraktım, eşimle helalleştim, dışarı çıktım." diye aktardı.

Köprüdeki çatışmayı öğrendikten sonra oraya yöneldiğini ifade eden Gündüz, o geceyi şöyle anlattı:

"Köprüde darbecilerin kapattığı şeride doğru, tankların olduğu noktaya kadar geldik. O gecenin cehennem olduğu noktalardan bir tanesindeydim. Devletime ve milletime hizmet etmek için elimden ne gelmesi gerekiyorsa yapardım, yaptım da. Ben buraya geldikten yarım saat sonra vuruldum. Zaten vurulacağımızı biliyorduk, o kadar merminin içerisine girip sağlam çıkmak büyük bir şans olurdu.

Darbeci askerlere karşı bir çocuk yürüdü ve askerlere karşı aynen şu ifadeleri kullandı, 'Komutanım Allah rızası için ne için vuruyorsun insanları, ne için öldürüyorsun, biz size ne yaptık ki?' dedi. Darbeci de tüfeğini kaldırdı ve o çocuğa ateş açtı. Çocuğun orada vurulduğunu gördüm ben de hemen olduğum yerde ellerimi kaldırıp bağırmaya başladım, 'Müsaade et ölmesin alayım çocuğu, hastaneye götüreyim' dedim. O emri veren darbeci diğer askerlere döndü ve 'Atış serbest vurun bunları' dedi. Orada vuruldum, kurşun yedim ve yere düştüm. Olduğum yere sürekli mermi düşüyordu."

Ateş biraz durduktan sonra emekleyerek oradan uzaklaştığını ifade eden Gündüz, ayağından çok kan aktığını, bulunduğu yerin adeta kan gölüne döndüğünü söyledi. Yanına Özer isimli bir arkadaşının geldiğini, onun da vurulduğunu ancak kurşun bacağından girip çıktığı için onun yürüyebildiğini söyledi.

Arkadaşına kendisini hemen hastaneye yetiştirmesi gerektiğini söyleyen Gündüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Arkamızda bulunan bir araç varmış darbecilerle aramıza girdi. Karga tulumba beni arabaya yüklediler. Bu sefer aracı da taradılar, aracın lastikleri patladı. Zar zor Avrupa Yakası'na ulaştık. O kısma ulaştığımız zaman arkadaşım ambulansın önüne atladı ve Şişli Etfal Hastanesi'ne götürüldüm. Ambulansın içerisinde çok ciddi mücadele verdi çalışanlar, düşe kalka müdahalede bulundular. O gecenin dehşetini nasıl özetlersin dersen en kötü kısmı da Şişli Etfal Hastanesi'nin kırmızı alanı, acilin olduğu bölüm. İnanılmaz dehşet verici bir manzara vardı, yaralılar, can çekişen insanlar. O anları hiç unutmadım. Temizlik görevlisi paspasla yerden kan siliyordu."

"Etraftan sürekli mermi ve patlama sesi geliyordu"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda yaralanan gazi Gündüz, arkadaşları tarafından köprünün Avrupa Yakası'na kadar götürüldü. Avrupa Yakası'ndan olay yerine yaklaşmaya çalışan ambulansın içerisindeki Satı Gökarslan, Gündüz'e ilk müdahaleyi yaptı.

Sabri Gündüz'ün kurtarılma anını anlatan Gökarslan, "Köprüde fazla ilerleyemeden vatandaş önümüzü kesti ve bize yaralıları getirdiler. Yaralılardan bir tanesi Sabri Bey idi. Sabri bacağından vurulmuştu ve kanaması vardı, çok ciddi kan kaybı vardı. Ambulansta kanamasını durdurduk. Şoka girmek üzereydi. 2-3 dakika daha müdahale edilmese ya da serumlar takılmasa şoka girip hayati tehlikesi artabilirdi. İki damar yolu açtık serum taktık ve kontrollü bir şekilde hastaneye naklini gerçekleştirdik." dedi.

Gündüz ile daha sonraki süreçte de görüşmeye devam eden Gökarslan, "Ameliyat sürecinde de mümkün olduğunca yanında olmaya çalıştım. Bu olaydan sonra ülkemiz hem bir kahraman ben de bir dost kazanmış oldum." diye konuştu.

Gökarslan, sözlerini, "O gece vatandaşımız çok büyük bir gayret gösterdi. Sağlık personeli olarak o gün yaralıların yarısını biz hastaneye naklettiysek, diğer yarısını da vatandaşlarımız hastaneye sevk etti. Buna gözlerimle şahit oldum. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye tamamladı.

Kaynak: AA