Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Arda, parti yönetimini eleştirdi

23.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:43

İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, partisinin kendisine sahip çıkmadığını öne sürerek, "İlçede birçok tartışma yaşadık. Eşkıyalık yaptılar. Keşke il başkanı, yönetimi ve ilçe yönetimi, yanımızda olsaydı" dedi.

CHP'nin olağan kongre süreci devam ederken, Gaziemir'deki ilçe kongresine Belediye Başkanı Halil Arda'nın konuşması damga vurdu. Arda, İl Başkanı Deniz Yücel'in Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'a sahip çıkan sözlerinin ardından, "Keşke bana da sahip çıksaydınız" dedi. Arda, şunları söyledi:

Kaynak: DHA