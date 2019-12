Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Arda, parti yönetimini eleştirdi

23.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:43

İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, partisinin kendisine sahip çıkmadığını öne sürerek, "İlçede birçok tartışma yaşadık. Eşkıyalık yaptılar. Keşke il başkanı, yönetimi ve ilçe yönetimi, yanımızda olsaydı" dedi.

CHP'nin olağan kongre süreci devam ederken, Gaziemir'deki ilçe kongresine Belediye Başkanı Halil Arda'nın konuşması damga vurdu. Arda, İl Başkanı Deniz Yücel'in Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'a sahip çıkan sözlerinin ardından, "Keşke bana da sahip çıksaydınız" dedi. Arda, şunları söyledi:

Kaynak: DHA

"Biz de Gaziemir olarak bu günlerde birçok olay yaşıyoruz. Bir Alevi olayı yaşadık. Hepimiz insanız, Aleviyiz. Bizim onlara karşı kastımız olabilir mi? Belediye başkan yardımcımızı öne attılar. Neredesiniz ilçe yönetimi? Keşke il başkanımız, il yönetimimiz bizim yanımızda olabilseydi. Sendikayla problemler yaşıyoruz. Toplam 584 işçinin 554'i sendika değiştirmiş, iktidarını kaybeden sendika ortalığı ayağa kaldırıyor. Eşkıyalık yapıyor. Ortalık ayağa kalktı. Neden benim yanımda değildiniz? Bir işçi kadın müdürüne ana avrat küfür etti. İşten çıkardım. Disiplinsiz bir belediye olamaz. Başka bir işçi ana avrat bana küfür etti. Gaziemir Belediye Başkanlığı makamı kafayı çekip çekip sosyal medyadan küfür edeceğiniz yer değildir. Keşke il başkanı, yönetimi, ilçe yönetimi yanımızda olabilseydi. Çok üzgünüm. İki gün önce İzmir 'in en temiz, en naif, en namuslu basın danışmanı, canım ciğerim Emre Döker'in bu eşkıyalar tarafından kolu kırıldı. Keşke il, ilçe yönetimim benim yanımda olsaydı. Bir kere aradınız mı? Siz ilçeyi nasıl kucaklayacaksınız? Bunları konuşmak istemezdim ama ilçemizin faaliyet raporunu gördüğümde ne 4,5 aydır yaptığımız temizlik kampanyasında yanımızda yer aldıklarını ne sendikayla sorun yaşadığımızda ne de pazarcı esnafıyla yaşanan sorunda kimse aramadı. Ben bunu kabul edemiyorum. Siyaset bir tarafadır. Ben kimseye 'vizyonsuz' demedim. Benim vizyonumda meclis üyelerine ihale vermek yok. Delege seçimlerinde oy kullandırtmayanlar, mücadelemde yanımda oymayanlar benim vizyonumda olamaz. Dün buradayım, yarın da burada olacağım."'PARTİMDE BİR KİŞİ BENİ ALKIŞLAYARAK KARŞILAMADI'Gaziemir Belediye Başkanı Arda, yerel seçim öncesinde 26 Ekim 2019'da belediye başkanlığına aday adayı olduğunu, müracaatını yaptığını ve aday gösterildikten sonra üç ay boyunca aralıksız çalıştığını söyledi. Arda, sitem yüklü sözlerini şöyle sürdürdü: "Parti kamuoyu araştırmalarından sonra adımı açıkladı. Çok mutlu oldum. Doğduğum ilçeye belediye başkanı olacağımı, rekor oyla seçileceğimi biliyordum. İlk iş olarak belediye meclis listesini yaptık. Toplam 20 meclis üyesinden 15'i beni değil diğer aday adaylarını destekleyen isimlerdi. Neden böyle yaptık? Siyasette nezaket dilini hiç terk etmedim. 2009'da da aday adayı olmuştum. 12 tane bana inanan, benimle birlikte hareket eden arkadaşım meclis üyeliği dosyası aldı. Umut Tekin arkadaşımız onlardan birisiydi. O da beni destekliyordu. O günün ilçe başkanı Yüksel Demirsoy'du. Ama 2009 yılında 12 tane arkadaşımdan maalesef ben atanmama rağmen hiçbir tanesi belediye meclis listesine yazılmadı. 12 arkadaşımın kırıldığını, üzüldüğünü biliyorum. Bu dönem de başvurular oldu. Ben karma, harika bir liste yaptım. Onlara inandım, güvendim. Çünkü onlar benim partilim. Onlarla yollara düştüm. Yıllardır Gaziemir'in demografik yapısını biliyorum. Kampanyada gezip dolaşmadığım yer kalmadı. Ancak o zaman görmediğim il ve ilçe yöneticilerimiz oldu. Rekor oyla seçimi kazanmamıza rağmen daha ilk gün büyük bir kırgınlık yaşadık. Partime girdim saat 10.30'da bir kişi alkışlayarak karşılamadı. İçinizde orada olanlar var. Bir kişi çıksın 'ilçenin kapısından içeri girdiğinde ben alkışladım' desin. Kimse yoktu. Fakat çarşı meydanına çıktığımda ezilme tehlikesi atlattım. Gaziemir o kadar büyük coşku yaşarken maalesef ilçemde coşkunun ne olduğunu o gün gördüm."'ACABA BİZDEN NE İSTEYECEKLER?'Konuşmasında belediyedeki kadro ve düzenlemeler konusuna da değinen Başkan Arda, kararları vermeden önce günlerce çalıştığını, saatlerce birim müdürlerinden brifing aldığını söyledi. Arda, "Belediyenin mali disiplini yoktu. Sekiz ayda memur ya da işçilerimizin alacağı yok. Tüm borçlarımızı takır takır ödüyoruz. Gaziemir'in önceliklerini tespit ettik. Eğitim ve ticaret konusunda projeler geliştirdik. Sarnıç'taki, Gaziemir'deki işadamlarını davet ettik. Hepsi korkarak geldi. Acaba 'Yine bizden ne isteyecek' diye düşündüler. Ben onlara 'Siz benden ne istiyorsunuz, yanınızda olacağım' dedim. Belediye başkanımıza güvenin. Belediye başkanı Gaziemir'in bir kuruşunun hesabını yapıyor" diye konuştu.'ÇİÇEK İŞİNİ BANA VER'Başkan Arda, göreve başladığı ilk günlerde partililerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çiçek işini kendisine vermesini istediğini belirterek, şunları söyledi: "Bir haftalık belediye başkanıydım, 23 Nisan etkinliklerini kucağımda buldum. Bir meclis üyesi geliyor ve 'Çiçek işini bana ver' diyor. Halil Arda hiçbir zaman böyle bir iş içinde olmaz. Seçim döneminde ne bir kuruş yardım aldım ne birisinin yemeğini yedim. Ne yedim ne içirdim. Halen daha ayda 10 bin lira seçim masraflarının borcunu ödüyorum. İlçe danışma kurulunda seçim döneminde hiç görmediğim bir ilçe yöneticisi divana oturdu. Hesap vermek zorunda olanlar hesap soramaz. Görevdeyken de seçim döneminde de tarafsız davrandım. Delege seçimlerinin yapıldığı yerlere adım atmadım. Almanya'ya gittiğim gün mahallemde seçim yapıldı. İlçe Başkanı Umut Tekin de çıktı, 'Zaten gelseydi boş oy kullanırdı' dedi. İyi de nereden biliyorsunuz? Gaziemir'de düştüğünüz durumu görüyor musunuz? Başkana delege seçimlerinde oy kullandırtmayan bir ilçe yönetimi oldunuz. Sizler bunu önemsemeyebilirsiniz ama çok üzüldüm. Bir kişiye, belediye çalışanına 'Sizi işten atarım, oy verin' demedim. Tarafsız olmama rağmen bunları yaşadım. Yüksel Demirsoy ilçe başkanıyken Halil İbrahim Şenol'u 'adayımız' diye gezdirmişti. Ben aday adayı olmama rağmen bunu yapmışlardı. Umut Tekin ilçe başkanıyken her yere Halil İbrahim Şenol ile gitmedi mi? O zaman her şey iyi de şimdi 'tarafsızım' diyen Halil Arda'yı suçluyorsunuz. Bundan 1,5 yıl önce Aziz Kocaoğlu Gaziemir'de il delegelerini toplayıp 'Benim adayım Deniz Yücel' dediğinde niye siz sormadınız. Ona 'Aziz Bey siz taraf olamazsınız' diye niye söylemediniz? Genel başkanımızın bir dileği var. Belediye başkanlarının ilçe seçimlerine karışmasını istemiyor. Bunu paylaşıp üstüne 'manidar' yazdınız. ya Halil Arda'dan ne istiyorsunuz? Çiçek ihalesini alamadığı için kin ve nefretle hareket eden meclis üyesinin yazılarını paylaştınız. Disiplin suçu işliyor, partiden atılması gerekiyor. Siz ise beğendiniz. Şimdi yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor."Öte yandan kongrenin divan başkanlığını yapan CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Halil Arda'nın sürekli partiyi eleştirmesi ve yönetime ateş püskürmesi üzerine uyarıda bulundu. Sancar, "Sayın başkan aynı şeyleri söylüyorsunuz. Dört kez bir konuyu tekrarladınız. Burası kongre salonu ve ona göre hareket etmenizi istiyorum. Böyle şey olmaz" ifadelerini kullandı.