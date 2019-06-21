Gaziantep Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

GAZİANTEP Üniversitesi (GAÜN)'nde bu yıl mezun olan 8 bin 750 öğrenci, düzenlenen törenle kep attı.

Gaziantep Üniversitesi'nin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından 2018- 2019 akademik yılında 8 bin 750 öğrenci mezun olmaya hak kazandı. Mezun öğrenciler için GAÜN Yeni Meydanda tören düzenlendi. Mezuniyet törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür,milletvekilleri,akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, derece giren kortej yürüyüşü ile devam etti.

Töreninin açılışında konuşan Rektör Gür, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, başarılar diledi. Hayatın onlar için yeni başladığını belirten Prof. Dr. Gür, "Gaziantep üniversitesi özgüveni yüksek aranan diploması ile gurur duyulan bir üniversitedir. Türkiye'de ilk ve tek örnek olan 3 dilde eğitim üniversitemizde yapılıyor. Bu yıl bir ilki daha yaşıyoruz. Yeni açılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz ilk mezunlarını veriyor. Anneler ve babalar bir kaç yıl önce evlatlarını bizlere emanet ettiler. Bizde onların gözlerinden sakındığı evlatlarını bir sarraf inceliği ile işledik ve donattık. Bu çocukların memleketimize faydalı işler yapacağından kuşku duymuyoruz? dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, 'Gaziantep Üniversitesi her geçen gün gelişiyor. Üniversite kaliteli ama bu şehir en az üniversitemiz kadar kaliteli. Gaziantep'te okumak ve bu şehirde 4 yıl yaşamak adeta ikinci bir üniversitedir. Mezun olduktan sonra arkanıza baktığınızda bu şehrin kazanımları yanınızda olacaktır' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri verildi. Ödüllerin verilmesi sonrasında öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: DHA