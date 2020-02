: Gaziantep uluslararası öğrenci buluşması, gaziantep'te tanıtıldı

25.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:20

Uluslararası Öğrenci Buluşması, Gaziantep'te tanıtıldı

ULUSLARARASI Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) 61 ülkede 111 şehirde "Dünya ile buluş" sloganıyla başlattığı 13'üncü Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliklerinin tanıtımı toplantısı Gaziantep'te yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Gaziantep Vali Vekili Rızvan Eroğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve dünyanın farklı ülkelerinden Gaziantep'e gelip burada eğitim gören öğrenciler katıldı.

Toplantıda Gaziantep Üniversitesinde 11 Nisan'da final programının yapılması planlanan etkinlik kapsamında, 61 ülkede 111 şehirde çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi. Farklı kültürlerin tanıtılacağı programlarda katılımcılar, bir günde dünyanın birçok kültürlerini tanımış olacak ve organizasyonda sahne gösterilerinden yöresel yemek ve yerel kıyafetlerin tanıtımına, ülkeye özgü danslardan müzik aletlerinin sergilenmesine kadar birçok farklı kültürün tanıtılması hedefleniyor.

UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat, tanıtım programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 178 bin uluslararası öğrencinin üniversite eğitimi aldığını ve bu rakamı yükseltmek istediklerini söyledi.

Bu rakama lise, orta ve ilkokul çağındaki çocukların da eklenmesiyle sayının 700 bini bulduğunu aktaran Bolat," Ülkemiz bu anlamda çok önemli bir noktaya gelmiş. UDEF olarak 2004 yılından bu yana bu alanda çalışan uzmanlaşmış bir kuruluşuz. Bu yıl inşallah 61 ülkede ve 111 şehirde gerçekleştireceğiz. Her sene bu sayı artıyor. Artık dünyanın her şehrinde uluslararası öğrencilerimiz eğitim alıyor. Tüm üniversitelerimiz bu öğrencilere kapılarını açıyor. Ülkemizde 178 bin öğrenci eğitim alıyor. Biz UDEF olarak bu öğrencilerden 58 bini ile ortak faaliyetler düzenliyoruz. Ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerle birebir ilgileniyoruz. Danışmanlık hizmetlerinden tutun hemen her alanda bu öğrencilerimiz ile özenle ilgilenmeye devam ediyoruz" dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ise, Borsa İstanbul'un sürekli ekonomiyle ilgili başlıklarla gündeme geldiğini ancak başta eğitim olmak üzere sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini vurguladı.

Atilla, ilerleyen süreçte katılımcı ülke ve öğrenci sayısının daha da artmasını arzuladıklarını belirterek bu tür organizasyonlara destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

'BU PROJELER ÜLKEMİZİN GÜÇLENDİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençler üzerine önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, öğrenci buluşmasının da bu anlamda önemli olduğunu vurguladı.

Şahin," Ekonomik kalkınma artık mutluluk getirmiyor. İnsanı merkeze alan bir modele dünyanın ihtiyacı var. Bu da bizim medeniyet kodlarımızda gizli. Medeniyetimizden aldığımız güç ile yeni dünya düzeninde söyleyecek çok sözümüz var. Birlikte çalışarak mücadele edip birlikte başaracağız. Bu güzel projelerin her zaman destekçisi olacağız. Ülkemizin aslında nasıl güçlendiğini ve cazibe merkezi olduğunu gösteriyor. Bu sayının yükselmesini görmek istiyoruz. Bir öğrenci geleceğini gördüğü ve güvendiği yere gider. Bu yolculuğu güçlü bir şekilde devam ettirmeliyiz. Sizler geldiğiniz zaman aradığınız şeyi bulmanızı sağlamanız lazım. Bize düşen şey bunun alt yapısını hazırlamaktan geçiyor" diye konuştu.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: DHA

