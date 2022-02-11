Gaziantep'te narkotikten dev şafak operasyonu: 18 gözaltı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te narkotimler düzenledikleri şafak operasyonuyla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Eve güvenlik kamera sistemi kurarak polis ekiplerini atlatmaya çalışan uyuşturucu madde satıcıları polis ekiplerinden kaçamazken, 18 zanlının gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla uyuşturucu tacirlerini uykularında yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonuyla büyük darbe vuran ekipler yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Narkotimlerin uyuşturucu madde trafiğine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında elde edilen istihbari bilgilerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken polis ekipleri kentin dört bir yanına dağıldı. 265 polisin katıldığı şafak operasyonuna İnsansız Hava Araçları (İHA), zırhlı araçlar, narkotik dedektör köpekler ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de destek verdi.

Eve kamera sistemi kurmuşlar

Narkotimlerin merkez Şahinbey ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 5 uyuşturucu taciri madde kullandığı esnada yakalandı. Zanlıların eve kurdukları güvenli kamera sistemi ise polis ekiplerini hayrete düşürdü. Evin bulunduğu sokak ile evin çevresini gözetleyen güvenlik kameralarını içerden izleyen uyuşturucu tacirlerinin kurduğu düzenek polis ekiplerini bile şaşırttı. Kamera sistemine rağmen narkotimlerden kaçamayan zanlılar ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucuyu yok edecekken PÖH'e yakalandı

Operasyon sırasında evin lavabosuna saklanan bir şüpheliyi ise PÖH ekiplerinin dikkati yakaladı. Uyuşturucu maddeyi lavaboya dökerek yok etmeye çalışan uyuşturucu tacirini PÖH ekipleri engelledi. Zanlının lavaboya dökmeye çalıştığı uyuşturucuya polis ekipleri el koydu. Operasyonlarda adresleri detaylı şekilde arayan polis ekipleri uyuşturucu maddeleri zulalandıkları yerden bir bir çıkarttı. Torbacı olarak tarif edilen uyuşturucu madde satıcılarına operasyonla büyük darbe vuran ekipler 18 zanlıyı gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin baskın düzenlenen 30 ikamette gerçekleştirdiği aramalarda ise 3 kilo 600 gram esrar, 108 gram metamfetamin, 20 gram eroin,4 hassas terazi, pompalı tüfek, 30 kartuş, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 345 Türk Lirası ele geçirildi. - GAZİANTEP