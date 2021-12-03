Gaziantep'te "mor umutlar" gökyüzüne bırakıldı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle "Farkındalık Oluşturma Programı" düzenlendi. Programda "Mor Umuttur" sloganıyla onlarca mor balon gökyüzüne bırakıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Protokol Binası girişinde gerçekleşen Farkındalık Oluşturma Programı, engelli bireyleri, vatandaşları ve personelleri bir araya getirdi. Bu sene tema olarak "Kovid-19 Salgını gölgesinde özel gereksinimli bireylerin, eğitimleri, sunulan hizmetlerin süreklilik ve erişilebilirliği konusunda desteklenmesi" belirlenen günde, etkinlikte Glütensiz Bir Başka Kafe'nin özel çalışanları okunan İstiklal Marşı'na işaret dili ile eşlik etti, Oğuzeli Engelsiz Yaşam Merkezi Mehteran Takımı özel bir gösteri sergiledi. Programda görme engelli Bayram Şifkan org çalarak müzik dinletisi yaptı. Programın sonunda farkındalığın oluşması, eğitim, sağlık, çalışma hayatında fırsat eşitliliğinin sağlanarak engellerin hep birlikte aşılacağının mesajı verildi.

Programa Gaziantep Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, şehirde bulunan üniversite yetkilileri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Latife Özaydın ile öğrencileri, engelli bireyler ve belediye personelleri katıldı.

"Gaziantep'i 'Engelsiz kent' yapma yolunda çalışıyoruz"

2014 yılından bugüne kadar engellilere yönelik yapılan düzenlemeler, çalışmalar, erişilebilirlik için yapılanlar, Engelsiz Yaşam Merkezi, daire başkanlığının yaptığı projeler ve hizmetlerle sosyal belediyecilikte bir örnek oluşturulduğunu söyleyen Daire Başkanı Serdar Tolay, "Birleşmiş Milletler tarafından engellileri toplumsal yaşama tam ve eşit katılım sağlamasına ilişkin çalışmalar yürütüldü. Ülkemizde de bugün çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Eğitim, sağlık, çalışma hayatında fırsat eşitliliğinin sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi amaçlanıyor. Mekansal erişimin yanı sıra teknoloji ve bilişime erişiminde engelli kardeşlerimiz için ne kadar önemli olduğunun fakındayız, toplumsal bir farkındalık oluşturmak isteniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak il sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşların çevre koşullarını iyileştirmek, toplumsal gelişmeden pay almalarına yardımcı olmak, bağımsızlaşmalarına destek olmak, kapasitelerinin geliştirmek, bakım ve korunma konusunda özel ihtiyacı olanların yaşam kalitelerini yükselterek, toplumsal üretime katkıda bulunmak amacıyla hizmetler 2014 yılından bu yana ilerletiyoruz. Başkanımız Fatma Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Kurucu Bakanı olarak görev aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Ankara'da yapılmasını istediği çalışmaları yerele indirgeyerek bizleri talimatlandırdı. Başkanımızın öncülüğü ve vizyonu ile Gaziantep'i 'Engelsiz Kent' yapma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrımcılığın son bulmasını istiyoruz. Ten ve göz rengine göre ayrımcılığın olmadığı gibi engelliye bakış açısında da ayrımcılık istemiyoruz. Fırsat eşitliğinin sağlandığı bir yaşam hakkını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP