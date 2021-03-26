Son Dakika | GAZİANTEP - Kovid-19 ile mücadele için mahalle bazlı risk haritası hazırlandı
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Son Dakika | GAZİANTEP - Kovid-19 ile mücadele için mahalle bazlı risk haritası hazırlandı

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Türkiye genelinde hazırladığı risk haritası, Gaziantep'te geliştirilen yazılımla kent özelinde mahalle bazlı hale getirildi.

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Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Türkiye genelinde hazırladığı risk haritası, Gaziantep'te geliştirilen yazılımla kent özelinde mahalle bazlı hale getirildi.

Kovid-19 ile mücadelenin etkin sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiği kentte, Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri arasında yer alan Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ tarafından yeni bir sistem geliştirildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının ülke geneli için yayımladığı risk haritası kente göre dizayn edildi. Kent genelindeki tüm mahallelerin risk haritası oluşturuldu.

Güvenlik güçlerinden sağlık çalışanlarına kadar Kovid-19 ile mücadele eden tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da destek verdiği çalışmayla, kentin her mahallesinde vaka sayısı anlık görülebiliyor. Kovid-19 ile ilgili talepler ve cevapların da görülebildiği sistem sayesinde, ekiplerin anlık olarak hangi vakalara müdahalede bulunduğu takip ediliyor.

Valilik başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin takip ettiği sistem sayesinde vaka sayısının fazla olduğu bölgelerde denetimler sıklaştırılıyor, taleplere dönüş süresi kısaltılıyor.

Sistemi geliştiren Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ'nin Genel Müdürü Mete Deniz, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatlarıyla yaklaşık 5 ay önce kurulduklarını söyledi.

Merkezde gençleri yetiştirmeyi ve Türkiye'ye yetişmiş mühendisler sunabilmeyi hedeflediklerini anlatan Deniz, çalışmalar sırasında kentin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu çalışmaları da hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda kentin dijital dönüşümüne de katkı sağladıklarını ifade eden Deniz, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs başladığında, mücadele çalışmalarında bilişim teknolojileri de kullanılmak istendi. Biz de bu noktada çalışmalar yapıp teknolojiyi ön plana çıkarmaya çalıştık. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği bünyesinde yapılan Kovid-19 ile mücadele çalışmalarında teknoloji yüksek oranda kullanıldı. Pandeminin başlarında gıda yardımından çağrı merkezine, denetimlerden ekiplerin yönlendirilmesine kadar koordineli çalışmaya özen gösteriyoruz. Ama burada yazılım altyapısıyla bu koordinasyonu kolaylaştırdık. Şu anda Gaziantep'te çok kolay yönetilebilir bir sistem söz konusu. Bu sistem 1 haftadır aktif olarak faaliyette. Çalışmayı tüm kaymakamlıklarla beraber yürütüyoruz."

Kapalı devre sistem üzerinden takip ediliyor

Sisteme ilişkin kurulan internet sitesine girişte kullanıcılara şifre verildiği ve buradan kapalı devre Kovid-19 ile mücadelenin takip edildiğini bildiren Deniz, "Gaziantep, çok hareketli bir şehir. Şehrin bir ucundan diğer ucuna sürekli hareket olan bir kent. Bu haritalandırmayla özellikle kaymakamlıklar, operasyon alanlarında, nereye müdahale etmeleri gerektiğine hızlıca karar verebiliyor. Yani bir anlamda sahadaki emeğin çok doğru kullanılmasını sağlıyor ve hızlı müdahale imkanı tanıyor. Bu da hastalıktaki ivmenin artmasını engel

Son Dakika | GAZİANTEP - Kovid-19 ile mücadele için mahalle bazlı risk haritası hazırlandı
Son Dakika | GAZİANTEP - Kovid-19 ile mücadele için mahalle bazlı risk haritası hazırlandı
Son Dakika | GAZİANTEP - Kovid-19 ile mücadele için mahalle bazlı risk haritası hazırlandı
Son Dakika | GAZİANTEP - Kovid-19 ile mücadele için mahalle bazlı risk haritası hazırlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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