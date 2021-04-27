Gaziantep'te Kovid-19 hastası hamile kadın 32 günlük yaşam mücadelesini kazandı
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Gaziantep'te Kovid-19 hastası hamile kadın 32 günlük yaşam mücadelesini kazandı

Gaziantep'te Kovid-19 hastası hamile kadın 32 günlük yaşam mücadelesini kazandı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hamile kadın, 12 günü yaşam destek makinesine bağlı olmak üzere 32 günlük hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hamile kadın, 12 günü yaşam destek makinesine bağlı olmak üzere 32 günlük hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hem Kovid-19'a hem de domuz gribine yakalanan 2 çocuk annesi, 24 haftalık gebe Fatma Yıldız (34), durumu ağırlaşınca hastanede tedavi altına alındı.

Karaciğer testleri bozuk olan ve yoğun bakım ünitesine girişte oksijen değerleri çok düşük seyreden hasta Yıldız, 12 gün yaşam destek makinesine bağlı olarak uyutuldu. Dirençli yoğun bakım enfeksiyonu da gelişen hasta, bu süre zarfında yoğun bakım ekibinin gayret ve başarılı tedavisiyle hayata tutundu.

Hasta Fatma Yıldız, karnındaki bebeğiyle sağlıklı olarak yoğun bakım ünitesinden taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Gülseren Elay, son zamanlarda Kovid 19 hastalarında karaciğer fonksiyon bozukluğunu sık gördüklerini ve bu durumun karaciğerden atılan ilaçların verilmesini zorlaştırdığını belirtti.

Yıldız'ın hastaneye tedaviye geldiğinde oksijen değerlerinin sınırın çok altında olduğunu ifade eden Elay, şunları kaydetti:

"Annenin beyin fonksiyonları ve bebeğin hayatı risk altındaydı. Bu riskleri en aza indirmek için hastamızı çok derin uyuttuk ve koruyucu tedavi yöntemlerini uyguladık. Koronavirüs testi pozitif olan hastamızın kan tahlilinde domuz gribi de tespit ettik. Tüm bunların yanında hastamızın karaciğer fonksiyonları da virüslere bağlı olarak bozulmuştu. Hastamız toplam 12 gün yaşam destek makinesinde ve 20 gün de yoğun bakım ünitesinde kaldı. Bir taraftan anneyi diğer taraftan bebeği koruyucu tedavileri bir arada yürüttük. Tüm bu uğraşlar sonucu hastamızın enfeksiyonu geriledi ve hastamızı yaşam destek makinesinden ayırdık. Hastamızın karaciğer fonksiyonları düzeldi. Yapılan testler ile bebeğin de oldukça sağlıklı olduğunu tespit ettik. Hastamızı yoğun bakım ünitesinden çıkarmanın ve iki evladına kavuşturabilmenin sevinci ve gururu içindeyiz."

GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ise salgın sürecinde gebelerin kurallara daha sıkı uyması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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