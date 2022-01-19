Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (5)

GAZİANTEP (DHA) - 54 YIL SONRA EN YOĞUN KAR YAĞIŞI

Gaziantep'te, dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. En son 1968 yılında 1 metre kar kalınlığı ölçülen kent merkezinde, 54 yıl sonra kar kalınlığı 49 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metre olarak ölçüldü. Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Gaziantep'te dün başlayan kar yağışının kent merkezinde 49 santimetre olarak ölçüldüğünü açıkladı. Yetkililer, son olarak 1968 yılında yoğun kar yağan kentte, o tarihten bu yana en fazla yağışın düştüğünü söyledi. Kentte son olarak 2016 yılında kar yağışının 33 santim olarak ölçüldüğünü hatırlatan yetkililer, yağışın günlük yaşamı aksattığı kentte, kuvvetli rüzgarla birlikte buzlanma, don ve bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine de yol açabileceğini bildirdi.