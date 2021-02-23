Gaziantep'te kaçak 17 bin 325 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Gaziantep'te kaçak 17 bin 325 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüphe gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak 17 bin 325 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüphe gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bir depoda çok sayıda kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 17 bin 325 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Depoda bulunan şüpheli gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak