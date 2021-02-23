Gaziantep'te kaçak 17 bin 325 cinsel içerikli ürün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te kaçak 17 bin 325 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

23.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:18
Gaziantep'te kaçak 17 bin 325 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Gaziantep'te kaçak 17 bin 325 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüphe gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak 17 bin 325 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüphe gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bir depoda çok sayıda kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 17 bin 325 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Depoda bulunan şüpheli gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Hulusi Akar Kadir Topbaş Devlet Bahçeli
Magazin Can Yaman Toygun Ateş Türkan Şoray Meghan Markle
Spor Cenk Tosun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te kaçak 17 bin 325 cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:22:48. #1.16#
title