Gaziantep'te hayırseverlerin desteğiyle yapılan lisenin açılışı yapıldı

Gaziantep'te hayırseverlerin desteğiyle yapılan Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, kamuya ait okulların açılışına yetişemediklerini, bu sene 41 okulun tamamlandığını, 54 okulun da tamamlanacağını kaydetti.

Gül, eğitim konusunda başlattıkları "100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası"na destek veren herkese teşekkür etti.

Gaziantep'in genç nüfus açısından şanslı bir şehir olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bunların ihtiyacı var. Okul ihtiyacı bundan çıkıyor. Çok sayıda okul yapılmasına rağmen eksiğimiz var. 2021 yılında bütçe ilk açıklandığında 1 milyar TL bütçemiz olmasına rağmen yaklaşık 1 milyar 350 milyon TL destek alarak yatırım bütçemiz 2 milyar 350 milyon liraya çıktı. 3 bin 650 ilave derslik yapacağız. Yaklaşık olarak Cumhuriyet tarihinde 60 yılda yapılan derslik sayısı kadar. Buna rağmen sorunumuz bitti mi? Bitmedi. Burada hayırseverlerin katkısı, milletvekillerin desteğiyle 2-3 yıl içinde eğitimin fiziki eksikliklerini ortadan kaldırmış olacak. Öğretmen atamalarının yüzde 9'u bize atandı."

Hayırsever İbrahim Vedat Topçuoğlu, Valilik tarafından başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası" kapsamında 3 okul yaptırmak için protokol imzaladıklarını, protokolünü imzaladıkları bir okulun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Okulun 32 derslik ve 4 atölyeden oluştuğunu belirten "Elektrik-elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, yiyecek içecek hizmetleri ve metal teknolojisi bölümlerinde kalifiye eleman olarak yetiştirilmek üzere eğitim ve öğretim görmektedir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de okulda bin 100 öğrenci ve 59 öğretmenin bulunduğunu aktardı.

2021 yatırımlarına da değinen Tepe, "155 dev eser ihale edilecek, inşaatlarına başlanacak. Devam eden 55 proje var. Bu da 210 okul ediyor. Orta ölçekli bir şehrin iki katından daha fazla sayıya denk geliyor. Gaziantep'in derslik ihtiyacı ile ilgili ciddi bir problem var. 40 yıl öncesinde başlayan problemi 40 günde çözmek mucize gerektiriyor. Mucize değil ama mucizeye yakın şansa sahip. Topçuoğlu ailesi de bu yıl 3 okula destek vererek mucizeyi gerçekleştirmiş oldu." diye konuştu.

Açılışa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu katıldı.