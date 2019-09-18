Gaziantep'te güneş enerjisi çağrısı

18.09.2019 15:14

Gaziantep Ticaret Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, "Güneydoğu Enerji Forumuna" hazırlanıyor. 26 Kasım 2019'da düzenleyecekleri forumda "Enerjimiz Güneş Olsun" diyerek temiz ve yenilebilir enerji kaynağı güneşe dikkat çekilecek.



Gaziantep Ticaret Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi (Gaziantep EMO) ortaklaşa düzenleyecekleri enerji forumunda yenilebilir enerji kaynağı güneşe dikkat çekmeye çalışacak. "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganı ile yola çıkılan forum iki oturumdan oluşacak ve konusunda uzman birbirinden değerli isimler ile "Güneş Enerjisi" masaya yatırılacak.



Enerji Forumu'nda T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah TANCAN, GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği) ve GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu - Türkiye Bölümü) yöneticileri, EPDK'dan uzmanlar, akademisyenler ve enerji sistemleri üreticisi firma temsilcileri katılımcılar arasında olacak. Ayrıca forumun özel söyleşi bölümünde akademisyen, yazar Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan konuşmacı olarak yer alacak.



"Yenilenebilir ve temiz enerji kullanımı toplumsal kültür olmalı"



Düzenlenecek Enerji Forumuna ilişkin bir açıklama yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, enerji kaynağı olarak güneşi kullanmanın büyük katma değer yaratacağına vurgu yaparak şunları söyledi:



"Güneş insanlık için temiz, ucuz ve sonsuz bir enerji kaynağı. Ülkemizin coğrafi konumu da bu enerjiyi en verimli şekilde kullanmamamıza olanak sağlıyor. Artık yasal düzenlemeler de bu enerjiyi evimizde, işyerlerimizde kullanabilmemiz, gerekli sistemleri kurabilmemiz için tasarlanıyor. Bu uygulamaları en doğru şekilde nasıl yaparız, enerjide yerli üretime nasıl geçeriz, cari açığın ana sebebi enerjide dışa bağımlılıktan nasıl kurtuluruz, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımını nasıl toplumsal kültür haline getiririz? Tüm bunları ve daha fazlasını konunun uzmanları ile birlikte 26 Kasım'da Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde konuşacağız."



"Yerli ve milli üretimin yolu güneş enerjisinden geçiyor"



Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan, yerli ve milli üretim için güneş enerjisinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:



"Çatı uygulamalarının önünü açan yasal düzenlemelerin yapıldığı süreci yaşıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin ülkemiz enerjisi için çözüm olma hedefini güçlendiren gelişmelere bu forum ile katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yerli ve milli üretimin yolu, güneş enerjisinin sürdürülebilir büyümesinden geçmektedir. İnanıyoruz ki artık evler, işletmeler kendi elektriğini çatısına, bahçesine, otoparkına kurduğu güneş enerjisi santralleri ve sistemleri ile sağlamaya başlayacak. Çatı üstü güneş enerjisi santrali uygulamalarında güncel mevzuat, ikili sözleşmeler, çatıların mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerileri, doğru panel ve inverter seçimleri, bakımları gibi sorulara cevap bulacağımız bir program hazırlıyoruz. Enerji Forumunun sektöre, ülkemize, şehrimize faydalı bir etkinlik olmasını dileyerek, konuya ilgi duyan, koşulları uygun, çatısı, arazisi, otopark alanları olan tüm elektrik tüketicilerini bu forumumuza davet ediyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA