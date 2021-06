Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir sitede bulunan apartmanlardan yalıtımlarını yapmak için yaklaşık 1.5 milyon lira para toplayan yalıtım firmasının sahipleri, işi bitirmeden topladıkları paraları alarak kaçtı. Firma bu yöntemle yaklaşık 200 kişiyi dolandırırken, dolandırılan sitenin yöneticisi Mehmet Kınacı, "Biz emekçi insanlarız, fabrika işçisiyiz. ya yapsınlar ya da paramızı geri ödesinler" diye isyan etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitenin sakinleri apartmanlarına ısı yalıtım yaptırmak için Türk Yapı isimli firmayla anlaştı. Site sakinleri anlaştıkları firmaya ödemeleri gereken 1.5 milyon lirayı iş başında peşinen ödedi. Sitede bulunan sadece bir apartmanı tam bitiren firma yetkilileri, diğer 4 apartmanın yalıtımını yapmaya başladıktan sonra ortadan kayboldu. Yalıtım yapmaya başladıkları apartmanlara kurdukları asansörler ile bina için kullanacakları malzemeleri sitede bırakarak kaçan firma yetkilileri apartmanları o halde bıraktı. Sitedeki 4 apartmanda bulunan 50 daireden daire başı 5 bin 500 lira alan yalıtım firması, yaklaşık 1.5 milyon liralık vurgun yaptı.

Firma yetkililerinin işi bırakıp kaçmasının ardından ellerindeki sözleşme ve dekontlar ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan yaklaşık 200 mağdur, firma yetkililerinin gereken cezayı bulmasını istiyor. Site yöneticisi Mehmet Kınacı evlerinin kışın sıcak, yazın serin olmasını istediklerini dile getirerek, "Biz emekçi insanlarız, fabrika işçisiyiz. ya yapsınlar ya da paramızı geri ödesinler" dedi.

Türk Yapı ismindeki bir firmayla apartmanlarına yalıtım yapmak için anlaştıklarını aktaran site yöneticisi Mehmet Kınacı, firmanın sitede bulunan sadece bir apartmanı tam bitirdiğini kaydetti. Firma sahiplerinin Mehmet, Mustafa ve Ahmet Ağrı olduğunu paylaşan Kınacı, "Paramızı peşin aldılar. Az bir iş yapıp bırakıp kaçtılar. Şirketlerini de iflas göstermişler. Adamları bulamıyoruz. Antep'i terk etmişler. Şuan da çok mağduruz. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına bütün mağdurlar suç duyurusunda bulundu. Ancak şimdiye kadar bir dönüş olmadı. Biz emekçi insanlarız, fabrika işçisiyiz. ya yapsınlar ya da paramızı geri ödesinler. Dekontlarımız var. Bu firma sahtekarmış. Bizim apartmanlara az bir şey başlayınca para toplamaya çıktılar. Bizi kandırdılar. Bizde inandık. Biliyorsunuz bizim halkımız saftır. Bizde hemen verdik. Kışın sıcak, yazın serin olsun istedik" diye konuştu.

Firmanın sitedeki bir apartmanı tam bitirmesine aldandıklarını ifade eden mağdur Sait Bozkurt ise, sitede 4 binanın dolandırıldığını söyledi. Her binadan yaklaşık 350 bin lira para topladıklarını paylaşan Bozkurt, "Devlet büyüklerine sesleniyoruz. Adaletin olduğuna güveniyoruz. Bizim mağduriyetimiz giderilsin. İnsanlar Kurban Bayramı üzeri Kurban parasını verdiler. Ben şahsen altın borç edip o şekilde ödedim. Yüzlerce mağdur var. Dört bina var. Her birinde 50 daire var. Her binadan yaklaşık 350 bin lira para toplandı. Sadece bir apartmanı göz boyamak için tam bitirdiler. Ardından bizim apartmanlara başladılar. Ama bizim apartmanların çok az bir kısmını yaptılar. Burada oturanların yüzde 70'i fabrika işçisi bu insanlar çoluk çocuklarının rızkını bu firmaya verdiler" dedi.

Dolandırılan site sakinlerinden Cuma Solak'ta firmanın apartmanlarının dış cephesini yapıp içindeki işleri yapmadan kaçtıklarını belirterek, "İçinin hiçbir işini yapmadılar. Sürekli bizi oyaladılar. Söz verdiler ama yerine getirmediler. Herkes mağdur. Bunlar Giresun'da, Konya'da, Trabzon'da da aynı şekilde dolandırıcılık yapmışlar. Bunu meslek haline getirmişler. Biz gereken yerlere başvurduk ama bir dönüş olmadı. Biz bu sorunun çözüme ulaştırılmasını bekliyoruz. Burada oturan herkes işçidir. Yazık, günah değil mi? Bizleri mağdur ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen