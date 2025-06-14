GAZİANTEP SU KESİNTİSİ (GASKİ) SORGULAMA EKRANI | Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 14 Haziran 2025 Gaziantep su kesintisi hangi ilçelerde?

14 Haziran 2025 Cumartesi günü planlanan su kesintisiyle birlikte Gaziantep'te yaşanacak kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. GASKİ tarafından gerçekleşecek kesintilere dair detaylar merak konusu olurken, " Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi ilçeler kesintiden etkilenecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Gaziantep su kesintisiyle ilgili merak edilenler...

GAZİANTEP SU KESİNTİSİNE ZAMAN?

Gaziantep'teki su kesintileri vatandaşların gündeminde. Bölgede yaşayanlar, GASKİ tarafından açıklanan planlı kesinti takvimini yakından takip ediyor. 12, 13 ve 30 Nisan tarihlerinde duyurulan kesintiler dikkat çekerken, 14 Haziran tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gaziantep'te sular ne zaman gelecek

Buna rağmen, bazı mahallelerde yaşanan ani su kesintileri sosyal medyada gündem oluşturdu. Kesintilerle karşılaşan vatandaşlar, GASKİ'nin resmi hesaplarına ulaşarak bilgi almaya çalışıyor. Ancak kurum, şu ana kadar bu beklenmedik kesintilerle ilgili herhangi bir bilgilendirme yayımlamadı.